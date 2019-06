K. Galek: Dúfame, že súd v prípade exekúcie SPP rozhodne v prospech SR

Nemôžeme však zasahovať do právomocí nezávislých súdov, spresnil Galek.

Bratislava 13. júna (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Karol Galek dúfa, že súd vo veci exekúcie na účty spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v prospech cyperskej schránkovej firmy Stroden Management rozhodne v prospech Slovenskej republiky. Uviedol to v rámci štvrtkového rokovania hospodárskeho výboru NR SR v reakcii na informácie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva (MH) SR Vojtecha Ferencza.



"Očakávam, že súd rozhodne v prospech SR. Nemôžeme však zasahovať do právomocí nezávislých súdov. Ako zástupca SR očakávam teda rozhodnutie v prospech SR, ale nebudem nijakým spôsobom zasahovať do rozhodnutí súdov ani ich nebudem komentovať," spresnil Galek.



Ferencz vo štvrtok na hospodárskom výbore NR SR informoval o tom, že peniaze z účtov akciovej spoločnosti SPP vo výške 30 miliónov eur, ktoré si v exekúcii nárokuje z tzv. Duckého zmeniek schránková firma Stroden Management, neodišli.



"Akciovej spoločnosti SPP bolo 20. mája doručené uznesenie exekučného Okresného súdu v Banskej Bystrici o zastavení exekúcie. Spoločnosť Stroden Limited Management však podala 3. júna v zákonnej lehote opravný prostriedok - sťažnosť, a uznesenie o zastavení exekúcie tak nenadobudlo právoplatnosť a blokácia finančných prostriedkov SPP, a. s., trvá," spresnil Ferencz.



O sťažnosti spoločnosti Stroden Management Limited podľa slov štátneho tajomníka bude rozhodovať Okresný súd v Banskej Bystrici. "Peniaze z účtu akciovej spoločnosti SPP však neodišli, stále sú na účte. V súčasnosti sa uskutočňujú dva súdne spory, a to na Najvyššom súde SR o povinnosti SPP, a. s., zaplatiť alebo nezaplatiť približne 30 miliónov eur a druhá vec na Okresnom súde v Banskej Bystrici o sťažnosti na zastavenie exekúcie. Účastníkom týchto sporov je SPP, a. s., Ministerstvo hospodárstva SR ich priebeh pozorne sleduje," zdôraznil Ferencz.



Hovorca SPP Ondrej Šebesta 21. mája informoval o tom, že exekúcia voči SPP za 30 miliónov eur bola zastavená. Rozhodnutie o zastavení exekúcie bolo SPP doručené z exekučného Okresného súdu v Banskej Bystrici v pondelok 20. mája.



Šebesta 16. mája informoval o tom, že cyperská schránková spoločnosť Stroden Management Limited pokračuje v nezákonných pokusoch o získanie 30 miliónov eur od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel. SPP bolo 15. mája doručené upovedomenie o začatí exekúcie a následne boli zablokované finančné prostriedky na bankovom účte, napriek tomu, že je to vyslovene a v príkrom rozpore so zákonom.