K hromadnej žalobe proti Volkswagenu sa pripojilo už 400.000 ľudí

Berlín 1. februára (TASR) - K hromadnej žalobe proti automobilke Volkswagen v súvislosti s emisnou kauzou sa do dnešných dní pripojilo v Nemecku už viac než 400.000 vlastníkov naftových áut. Uviedla to Federácia nemeckých spotrebiteľských organizácií (VZBV).



Podľa federácie sa k žalobe do konca januára pripojilo okolo 401.000 vlastníkov áut. Možnosť podávať hromadné žaloby na firmy umožnila nová legislatíva, ktorá v Nemecku začala platiť od novembra minulého roka. Hromadná žaloba proti VW bola určená pre tých spotrebiteľov, ktorí dovtedy nepodali samostatné žaloby.



Ako uviedol šéf VZBV Klaus Müller, počet ľudí, ktorí sa k žalobe do dnešných dní pripojili, dokazuje, že hromadná žaloba je pre ľudí dôležitá. Zároveň dodal, že je stále možnosť, aby sa pridali aj ďalší záujemcovia.



Automobilka však žalobu označila za neopodstatnenú. Uviedla, že úpravy, ktoré majiteľom dotknutých áut ponúkla, problém vyriešili.