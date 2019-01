Kalamita spôsobila Stredoslovenskej distribučnej škody 195.000 eur

Na archívnej snímke hovorca Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, a.s Miroslav Gejdoš .

Žilina 29. januára (TASR) – Päťdňová kalamita od 13. do 17. januára spôsobila spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) celkové škody 195.000 eur. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.



Doplnil, že v dôsledku hustého sneženia a silného vetra zostalo bez elektriny viac ako 110.000 odberateľov, pričom sa započítavajú iba výpadky dlhšie ako tri minúty. "K väčšine porúch na elektrických vedeniach došlo na Kysuciach, Orave, Liptove a Považí. Dispečeri zo SSD zaznamenali spolu 116 výpadkov na úrovni vysokého napätia (22.000 voltov), 74 z nich si vyžadovalo výjazd elektrikárov. Na vedeniach nízkeho napätia (400 voltov) došlo k viac ako 200 poruchám," povedal Gejdoš.



"Počas kalamity sme mali v teréne desiatky pracovníkov údržby a desiatky mechanizmov. Pomáhali im aj kolegovia z divízie stavebno-montážnej činnosti a externí pracovníci. V špičke sme mali v teréne viac ako 150 mužov," zhrnul riaditeľ divízie Prevádzky a údržby SSD Radomír Rajčáni.



Najčastejšími dôvodmi výpadkov boli podľa neho pretrhané vodiče, poškodené stĺpy a izolátory. "Vážnym problémom bolo, ako vždy pri kalamitách, že k mnohým poruchám došlo na odľahlých miestach. Vysoká vrstva snehu či strmé svahy komplikovali nielen odstraňovanie porúch, ale už ich vyhľadávanie. Najhoršie boli na tom lokality, kde sme sa potrebovali dostať s ťažkou technikou," dodal.



Hovorca distribučnej spoločnosti podotkol, že väčšinu porúch sa podarilo odstrániť počas niekoľkých hodín vďaka maximálnemu nasadeniu pracovníkov SSD. "Niektoré však riešili aj dlhšie. Hlavne kvôli nepriaznivým okolnostiam, ale aj vlastnej bezpečnosti. Najdlhší výpadok pocítili desiatky obyvateľov Dolnej Marikovej v okrese Považská Bystrica. Energetici ich nemohli zásobovať elektrinou z inej napájacej vetvy, preto museli čakať na odstránenie poruchy 38 hodín," uviedol Gejdoš.



Zdôraznil, že riešenie mimoriadnej situácie by sa nezaobišlo bez nepretržitého riadenia distribučnej siete zo žilinského dispečingu či podpory zo odboru dopravy, nákupu materiálu či skladovania. "V takýchto situáciách nie je nasadenie dispečerov o nič menšie ako nasadenie ľudí vonku na stĺpoch. Vždy sa snažia čo najrýchlejšie reagovať na vzniknuté výpadky a hľadajú spôsob, ako odberateľom obnoviť prúd. Okrem toho musia korigovať práce elektrikárov v teréne, za ktorých bezpečnosť sú spoluzodpovední. Musia urobiť veľa rozhodnutí v krátkom čase bez toho, aby urobili chybu. Mohla by mať fatálne následky. K tomu všetkému treba pripočítať stovky telefonátov na poruchovú linku," opísal atmosféru na operatívnom dispečingu jeho riaditeľ Július Bodor.