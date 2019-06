Kamenický sa obáva, že odkladom pokút sa oddiali zavádzanie eKasy

Rezort financií navrhuje odložiť pokuty do konca septembra tohto roka, koaliční poslanci zo SNS navrhujú túto lehotu posunúť do konca kalendárneho roka.

Bratislava 19. júna (TASR) - Do prostredia eKasy sa nemôže vpustiť firma, ktorej systém sa bude dať obchádzať, inak systém fungovať nebude. Vyhlásil to minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), ktorý nie je úplne presvedčený o tom, že by sa mala viac posunúť lehota na odklad pokút pre podnikateľov za nezavedenie eKasy. Definitívne hlasovanie o návrhu zákona o registračných pokladniciach bude v stredu popoludní o 17.00 h.



Rezort financií navrhuje odložiť pokuty do konca septembra tohto roka, koaliční poslanci zo SNS navrhujú túto lehotu posunúť do konca kalendárneho roka. Rovnako po dlhšej lehote odkladu sankcií volajú aj opoziční poslanci. Minister uviedol, že sa o návrhu z dielne SNS dozvedel len v stredu ráno. "Som si istý, že trojmesačné obdobie je skutočne dostatočné na to, aby sa všetko zvládlo," myslí si minister financií. Ak by sa odklad pokút posunul do konca kalendárneho roka, tak sa podľa Kamenického môže stať, že "všetci si nechajú zavedenie eKasy na poslednú chvíľu". "Ja stále vyzývam, aby každý, kto môže, nech sa registračnými pokladnicami zaoberá hneď. Neriešme politiku, ale je dôležité, aby sme si povedali, či chceme, aby sa tento systém zaviedol," uviedol Kamenický.



Šéf rezortu financií upozornil aj na problémy pri zavádzaní fiškálneho modulu pri pokladniciach. "Viete, čo sa stalo, keď sa zavádzal fiškálny modul, na ktorý bola dvojročná prechodná lehota? Posledný mesiac, kedy sa mal zaviesť, tak vtedy to začalo riešiť 70 % ľudí," upozornil poslancov Kamenický.



Zároveň vyčíslil, že podnikatelia majú k dispozícii 31 schválených riešení a firmy si majú z čoho vyberať. Kamenický je tiež presvedčený, že existuje určitá časť podnikateľov, ktorým sa nepáči, že sa systém eKasa zavedie. "Na jednej strane neevidujú tržby a majú systémy, ktoré umožňujú obchádzanie zákona. Na základe nelegálnych príjmov si môžu dovoliť vyplácať na ruku, nakupovať tovary bez DPH," upozornil minister.



Tento systém sa podľa jeho slov nepáči aj niektorým firmám, ktoré vyrábajú registračné pokladnice a nesplnili zákonom stanovené podmienky, teda nedokázali prejsť certifikáciou. "Nemôžeme dovoliť, aby sme do tohto systému pustili firmu, ktorá bude mať systém, ktorý sa bude dať obchádzať. Tento projekt potom nemá zmysel," skonštatoval Kamenický.



Návrh zákona je podľa neho nastavený dobre a je potrebný najmä v oblasti HORECA. "Ja som sedem rokov v parlamente počúval, ako treba znižovať daňovú medzeru. Ako ju chcete znižovať? Že budeme o tom iba rozprávať? Toto je jedno z opatrení, ktoré môže medzeru zaplátať a musíme ho urobiť správne, inak to nebude účinné," adresoval Kamenický poslancom, ktorí volajú po odložení účinnosti používania online registračných pokladníc. Zavedenie systému eKasa označil minister za jedno z najdôležitejších opatrení na znižovanie daňových podvodov po zavedení kontrolného výkazu DPH.