Kamenický: SR podporuje kompromisný návrh zvýšenia podielu HDP

Brusel 10. júla (TASR) - V rámci prebiehajúcich celoeurópskych debát na úrovni ministrov financií o hľadaní vlastných zdrojov pre viacročný finančný rámec EÚ, Slovensko podporuje kompromisný návrh zvýšenia podielu na hrubom domácom produkte (HDP) na úrovni 1,13 % HDP a nie na úrovni 1,3 % HDP. Pre TASR to spresnil minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD).



Minister upozornil na skutočnosť, že po skončení utorňajšieho (9. 7.) zasadnutia ministrov financií EÚ (Ecofin) v Bruseli, ktorí sa venovali aj tejto téme, došlo k "skresleniu" informácie o slovenskom podiele pri zvyšovaní národných príspevkov pre tvorbu dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021-2027.



Zvyšovanie podielu HDP je len jednou z možností vytvárania nových zdrojov v eurorozpočte, tou druhou možnosťou je zavádzanie nových daní, napríklad dane z plastov, či uhlíkovej dane, kde vláda SR trvá na tom, že táto daň sa musí vzťahovať len na hotové výrobky dovážané na trh EÚ, a nie na suroviny či poloprodukty, ktoré sa vyrábajú na Slovensku. Niektoré členské krajiny navrhujú aj daň z finančných transakcií, či tzv. daň z leteckého paliva.



Kamenický v tejto súvislosti pripomenul, že členské krajiny v tejto fáze rokovaní majú nejednotné názory, čo sa týka aj zvyšovania podielu na HDP. Návrhy sú zvýšiť národné podiely od 1 % až po 1,3 % HDP.



"My obhajujeme pozíciu 1,13 % HDP, to je kompromis, ktorý by mohol byť akceptovateľný aj pre iné krajiny," vysvetlil Kamenický. Jeho slová po skončení Ecofinu v Bruseli potvrdila aj štátna tajomníčka Ministerstva financií ČR Lenka Dupáková, podľa ktorej česká vláda nechce prekročiť strop 1,14 % HDP.



Debaty o vytváraní vlastných zdrojov pre dlhodobý rozpočet EÚ budú pokračovať aj po letných prázdninách v inštitúciách EÚ, pričom novovytvorená pracovná skupina pre vlastné zdroje by mala v októbri predstaviť svoje zistenia a predložiť návrhy, o ktorých budú rokovať členské krajiny. Kamenický rovnako pripomenul, že navyšovanie vlastných zdrojov je "vážna vec", lebo bez toho, aby sa členovia EÚ dohodli na vlastných zdrojoch, nebude možné urobiť rozpočet na obdobie rokov 2021 - 2027.



