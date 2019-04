Kampaň diskontnej siete Lidl je zavádzajúca

Spoločnosť BILLA, s.r.o. považuje aktuálnu kampaň diskontnej siete Lidl, ktorá porovnáva svoje aktuálne akciové ceny s bežnými cenami siete predajní Billa, za neetickú a zavádzajúcu.

Bratislava 16. apríla (OTS) - BILLA tiež odmieta argument Lidla, ktorý ako dôvod svojej kampane uvádza tohtoročnú kampaň BILLA na podporu jej privátnej značky Clever.



„Predpokladáme, že nášmu konkurentovi sa nepáčili a nepáčia naše aktivity v oblasti znižovania cien a rozširovania nášho sortimentu, ktorý vieme ponúknuť za veľmi výhodné ceny. Doteraz Lidl, ktorý je z hľadiska tržieb aj zisku jedným z dvoch najsilnejších hráčov na trhu, nikdy takto otvorene neútočil na spoločnosť BILLA, ktorá je z hľadiska spomínaných parametrov na piatej priečke. Jednoducho, nie sme jednotkou na trhu a máme nižšie tržby - preto sa musíme dennodenne snažiť viac a bojovať o získanie nášho zákazníka - a to pravdepodobne prekáža,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti BILLA Dariusz Bator.



„Skutočným dôvodom zavádzajúcej porovnávacej kampane zo strany Lidl nie je naša kampaň na privátnu značku Clever, ale fakt, že produkty Clever, ktoré sú známe svojou vysokou kvalitou, dnes majú aj veľmi konkurencieschopnú cenu. Sú najznámejšou privátnou značkou na celom Slovensku,“ povedal v tejto súvislosti generálny riaditeľ spoločnosti BILLA Dariusz Bator a dodal, že BILLA bude vo svojich kampaniach na podporu značky Clever naďalej pokračovať, tak isto ako v rokoch 2016, 2017 aj 2018.



„Nedosahujeme také veľké zisky ako Lidl, a nie sme ani takí veľkí zadávatelia reklamy ako Lidl, ale budeme vždy hájiť naše férové obchodné modely aj trvalú snahu ponúkať zákazníkovi vždy kvalitné výrobky za výhodnú cenu. To je cesta, ktorou ide a pôjde BILLA vždy,“ zdôrazňuje D. Bator. Spoločnosť BILLA zároveň potvrdila, že je pripravená sa naďalej brániť voči zavádzajúcej reklamnej kampani, podnikne v tejto súvislosti aj právne kroky a obráti sa aj na nezávislé inštitúcie posudzujúce etické rozmery reklamných kampaní.



„Vieme, že boj o zákazníka je bojom vytrvalým. Pokiaľ to bude potrebné, budeme aj naďalej jasne komunikovať naše výhody v kvalite a férovej cene, ale rovnako tak aj fakt, že systematicky zvyšujeme podiely domácej slovenskej produkcie na našich pultoch a v niektorých segmentoch – napríklad vajíčka – sme už dosiahli stopercentný podiel slovenskej produkcie,“ povedal D. Bator. Od marca 2019 BILLA prestala nakupovať a predávať hovädzie, bravčové a kuracie mäso z Poľska. „Naša spoločnosť bude aj naďalej rozširovať svoju ponuku slovenského mäsa na úkor mäsa so zahraničia,“ povedal Dariusz Bator.



V rámci predmetnej kampane Lidl podľa názoru spoločnosti BILLA porovnáva aj neporovnateľné produkty a ich ceny, keď kombinuje svoje akciové ceny s bežnými cenami BILLA. Napríklad pri porovnávanom údenom kolene s kosťou možno zabudol Lidl vo svojom letáku uviesť, že pokým uvádzaný produkt v BILLA je 100 % mäso od overeného slovenského producenta, údené studeným dymom a bez nástreku, ten od Lidl má podiel mäsa 92 % a je to tepelne opracovaný mäsový výrobok, teda absolútne neporovnateľný výrobok. Rovnako pri porovnávaných kečupoch je veľký rozdiel v receptúre. Uvádzaný BILLA kečup je bez konzervačných látok a zahusťovadiel. Porovnávaný Kania kečup od Lidl obsahuje prídavné látky - zahusťovadlá a arómy. Pri jahodovom džeme ponúka BILLA vyšší podiel garantovaného lokálneho slovenského ovocia, pričom Lidl neuvádza pôvod ovocia v džeme. Pri párkoch porovnáva leták Lidl malé lahôdkové párky z Billy určené primárne pre deti od slovenského výrobcu s bežnými párkami od zahraničného výrobcu. Ak by sme to chceli povedať úplne laicky – Lidl porovnáva „jablká s hruškami“. Porovnávané sú kvalitatívne rôzne produkty, čo môže zákazníka pri výbere popliesť.



Spoločnosť BILLA o svojho zákazníka bojuje intenzívne, snaží sa čo najlepšie plniť jeho potreby a napríklad od roku 2016 realizovala hneď niekoľko kampaní zameraných na vysvetľovanie a poukazovanie na výhodné ceny svojich produktov. Ponúka široký sortiment tovaru od najlacnejšieho až po prémiový, za výhodné ceny. Snaží sa oslovovať rôzne kategórie zákazníkov a ponúkať im ten najvhodnejší mix kvality, ceny a sortimentu. Cenovo najdostupnejší je najmä sortiment privátnej značky Clever, ktorej produkty si zákazníci BILLA môžu kúpiť za diskontné ceny a tom sa ich snaží spoločnosť informovať. Ruka v ruke boli upravené aj ceny celých radov produktov, boli zavedené rôzne cenové nástroje ako sú super cena, multipack, akciové ponuky, produkty v špeciálnej akciovej ponuke, či zľavy pre BILLA Bonus zákazníkov.





