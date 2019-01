Kampaň za ukončenie klietkového chovu sliepok získala 15.000 podpisov

Kampaň podľa predsedu združenia Humánny pokrok získala podporu od maloobchodných predajcov a vajcia z klietkového chovu sa zaviazali vyradiť zo svojej ponuky aj reťazce, ako Tesco, Lidl a Kaufland.

Bratislava 31. januára (TASR) - Kampaň "Viac neznesiem" proti klietkovému chovu sliepok na Slovensku za svoje necelé dva mesiace od spustenia získala už podporu viac ako 15.000 ľudí. Tí požadujú, aby sa na Slovensku prestali sliepky chovať v klietkach. Informoval o tom Martin Smrek, predseda združenia Humánny pokrok.



Kampaň podľa neho získala podporu aj od maloobchodných predajcov a vajcia z klietkového chovu sa zaviazali vyradiť zo svojej ponuky aj reťazce, ako Tesco, Lidl a Kaufland. Tie spolu tvoria viac než polovicu maloobchodného trhu s potravinami. Zmeny však nastávajú aj v hotelových službách a záväzok ukončiť používanie vajec z klietkového chovu prijala napríklad medzinárodná sieť Marriott, pod ktorú spadajú dva bratislavské luxusné hotely Sheraton a Grand Riverpark.



Klietkový chov je podľa neho v súčasnosti tou najhoršou možnosťou pre sliepky a zároveň tým najnižším legálnym štandardom zaobchádzania so zvieratami. Klietky neumožňujú sliepkam robiť nič, čo je pre ne prirodzené a dôležité. Život strávený v stiesnenej drôtenej klietke, v ktorej má sliepka životný priestor s veľkosťou hárku papiera A4, vedie k zvýšenému stresu, frustrácii, neliečeným zraneniam a v mnohých prípadoch až ku kanibalizmu.



Zdôraznil, že Slovensko sa vo vzťahu k sliepkam nachádza "na chvoste" Európy, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že v klietkach sa tu chová takmer 90 % sliepok. Európsky priemer je pritom 53 % a lepšie zaobchádzanie so zvieratami vykazujú dokonca aj Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko či Maďarsko. Viaceré krajiny, vrátane susedného Rakúska, preto postavili tento typ chovu mimo zákona a v Českej Republike sa už väčšina výrobcov rozhodla začať s prechodom na bezklietkový chov.



"Zavrhnutie klietok je nevyhnutným vývojom v prístupe ku zvieratám, ktorý môžeme vidieť po celom svete, a Slovensko v tomto nebude výnimkou. Uvedomujú si to už aj predajcovia na Slovensku a je čas, aby nové základné štandardy zaobchádzania so zvieratami začali spĺňať aj chovatelia," dodal Smrek.



Dodal, že zber podpisov v kampani sa však ešte nekončí a kampaň pokračuje ďalej. Ľudia sa môžu pripojiť svojím podpisom na stránke www.viacneznesiem.sk .



Humánny pokrok je združením pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti. Združenie je členom globálnej koalície Open Wing Alliance bojujúcej proti klietkovému chovu sliepok a medzinárodnej organizácie Fur Free Alliance bojujúcej za ukončenie kožušinového chovu.