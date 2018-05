Kanál Dunaj-Odra-Labe by stál viac než 23 miliárd eur

Ak sa Česko k výstavbe kanála odhodlá, mala by podľa odhadov trvať minimálne 15 rokov.

Praha 30. mája (TASR) - Ak by sa Česká republika pustila do výstavby vodného koridoru Dunaj-Odra-Labe, musí počítať s tým, že základný variant vyjde na 610 miliárd Kč (23,55 miliardy eur). Tvrdí to aspoň štúdia uskutočniteľnosti vodného diela, ktorú po dvoch rokoch dokončilo české ministerstvo dopravy, uviedol server novinky.cz.



Ako povedal riaditeľ odboru stratégie ministerstva dopravy Luděk Sosna, 610 miliárd Kč sú celkové náklady za všetky tri vetvy v základnom variante vrátane trás vedených na území susedných štátov. Výšku investície zverejnil v utorok (29.5.) na konferencii Oderské fórum v Bohumíne.



Upozornil, že uvedené číslo je s rezervou 20-% investičných nákladov. "Riešenie je koncipované ako jednokomorové, ale je tam asi päť miest, kde navrhujeme dvojkomorové riešenie. A to preto, že tam je pomerne vysoký počet veľkých nákladných lodí a hrozilo by, že jedna komora by nestačila," povedal s tým, že nákladnejšie varianty by mohli vyjsť na 710 až 756 miliárd Kč. Toľko by kanál stál, keby bol prepojený s Váhom.



"Venovali sme sa samostatne všetkým trom vetvám: dunajskej, oderskej a labskej. Pri dunajskej sa preverovala trasa na Bratislavu a alternatívne aj trasa na Váh," doplnil. Na oderskej vetve štúdia okrem iného načrtáva sedem rôznych trás medzi Přerovom a hranicou s Poľskom či popisuje problémy labskej vetvy.



Či sa stavba ekonomicky oplatí, to riaditeľ odboru stratégie ministerstva dopravy nepovedal. Štúdia totiž ešte nie je finálna, momentálne je v pripomienkovacom procese. Sosna odhaduje, že zhruba do dvoch až troch mesiacov by štúdia mohla byť predstavená verejnosti.



Ak sa Česko k výstavbe kanála odhodlá, mala by podľa odhadov trvať minimálne 15 rokov. Zámer však najskôr musí schváliť vláda. Potom nastúpia všetky povoľovacie procesy podľa stavebného zákona.



"Ak by to išlo veľmi rýchlo, tak realizácia v prípade tých najjednoduchších častí by sa mohla začať v roku 2028 až 2030. Samozrejme, s tým musí súhlasiť Poľsko, inak to nemá zmysel," uviedol Sosna.



Medzi najväčších stúpencov výstavby kanála Dunaj–Odra–Labe patrí český prezident Miloš Zeman. Projektom sa na prelome tisícročí zaoberala jeho vláda a aj vo funkcii hlavy štátu o ňom opakovane hovorí. Nič na jeho postoji nezmenili ani výhrady akademikov, podľa ktorých nemá kanál ekonomické, sociálne a ani ekologické opodstatnenie, ani obavy ekológov, že stavba by mohla narušiť zvyšky relatívne prirodzených ekosystémov.



(1 EUR = 25,907 CZK)