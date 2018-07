Kancelárie v Luxemburgu rýchlo zapĺňajú firmy z Londýna

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva opustiť EÚ už presvedčilo viac ako 30 finančných spoločností, najmä v oblasti poisťovníctva a správy aktív, aby hľadali miesto pre nové sídlo v Luxemburgu.

Luxemburg 7. júla (TASR) - Luxembursko je také malé, že mnohí majú problém lokalizovať ho na mape. Takže súčasný zvýšený záujem finančných firiem z Londýna o otvorenie novej centrály v Luxembursku po brexite zákonite vyvoláva otázku: je tam dostatok kancelárskych priestorov?



"Položili sme si hneď na začiatku, po hlasovaní o brexite (v júni 2016) otázku, ako bude Luxembursko schopné reagovať na dopyt," povedal Julien Pillot, realitný maklér spoločnosti Inowai. Priznal, že odpoveď nebola uspokojujúca.



Dobrou správou podľa neho je, že firmy, ktoré hľadajú priestory do 500 metrov štvorcových, nebudú mať problém. A naopak, zlou správou je "zjavný nedostatok väčších kancelárskych priestorov v centre hlavného mesta a jeho blízkom okolí".



To znamená, že firmy, ktoré potrebujú viac miesta, sa musia obzerať po nových stavbách na predmestí alebo v satelitných štvrtiach v okolí hlavného mesta, v ktorých sa často nachádza len pár reštaurácií, čerpacia stanica a supermarket.



Nové kancelárie sú väčšinou obsadené ešte pred dokončením budovy. Zhruba štyri kilometre južne od centra, v mestskej časti Luxemburg Cloche d'Or, sa stavia nová štvrť pre zhruba 30.000 ľudí. Budú tam kancelárske priestory, byty, obchody, veľký nákupný dom, školy a nová vlaková stanica.



Problém je v tom, že projekt sa má dokončiť až v roku 2025, čo je šesť rokov po odchode Británie z Európskej únie (EÚ).



Rozhodnutie Spojeného kráľovstva opustiť EÚ už presvedčilo viac ako 30 finančných spoločností, najmä v oblasti poisťovníctva a správy aktív, aby hľadali miesto pre nové sídlo v Luxemburgu. Podľa tamojšieho štatistického úradu, brexit doteraz priniesol 250 nových pracovných miest. Úrad odhaduje, že v konečnom dôsledku by mohlo v Luxemburgu pribudnúť 3000 nových pozícií.



Zamestnancov z Londýna, ktorí boli zvyknutí na pestrú škálu pubov, barov a reštaurácií, môže presun z rušného veľkomesta na okraj menšieho a pokojnejšieho Luxemburgu zaskočiť. Väčšina kaviarní, barov a reštaurácií sa totiž nachádza v centre mesta a nové kancelárske budovy pribúdajú na jeho okraji. Na vyriešenie problému so stravovaním majú byť na prízemí nových budov kantíny a reštaurácie. Niektoré spoločnosti dokonca ponúkajú elektrické bicykle pre hladných zamestnancov, ktorí sú ochotní zájsť si na obed do centra.



Mesto buduje aj novú električkovú linku a malú časť z nej odovzdalo do prevádzky v decembri. Rozšírenie verejnej dopravy je vítané, keďže Luxemburg zápasí so zápchami počas dopravnej špičky.



Brexit zatiaľ nemal veľký vplyv na nájomné, ale súboj o prvotriedne miesta v centrálnej obchodnej štvrti mesta už viedol k nárastu ich cien. A zdražovanie zase upriamilo pozornosť na väčšie priestory mimo centra. Ale ľuďom z Londýna, ktorí sú zvyknutí na astronomické nájmy v britskej metropole, ceny v Luxemburgu nepripadajú vysoké.



"Keď hovoríme o klientoch z Londýna, hovoríme aj o trhu, kde je nájomné vo všeobecnosti oveľa vyššie ako v Luxemburgu," povedal Gilles Bindels, výkonný riaditeľ investičnej spoločnosti Luxemburg Capital Capital. "Myslím, že šokovaní budeme viac my, ak budú Londýnčania niekedy dokonca ochotní zaplatiť viac."



Luxemburské veľkovojvodstvo je svetovým lídrom v oblasti finančných fondov, po USA. A stáva sa magnetom aj pre londýnske finančné spoločnosti a poisťovne, ktoré chcú naďalej poskytovať svoje služby v celej EÚ aj po vystúpení Británie z bloku v marci 2019.



Poisťovacie giganty American International Group, FM Global, RSA Insurance, Lloyd's of London, Hiscox, ako aj súkromná investičná spoločnosť Blackstone a správcovia aktív, ako napríklad M&G Investments, medzi prvými oznámili, že presťahujú svoje európske centrály do Luxemburgu.



Trh s nehnuteľnosťami sa tomu snaží prispôsobiť a nové projekty, ktoré sú vo výstavbe, "majú veľmi vysokú úroveň," povedal Bindels.



Najväčšími konkurentmi veľkovojvodstva sú nemecký Frankfurt nad Mohanom, Paríž a Dublin, ale jeho metropola Luxemburg má rozhodne svoj šarm a tí, ktorí o ňu majú záujem, by mali už teraz podniknúť potrebné kroky, uzavrel Bindels.