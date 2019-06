Kaščáková: Rušenie koncesií dôchodcom je nesystémový krok

Poslanec SNS Farkašovský tvrdí, že nechcú zrušiť koncesie len pre dôchodcov, ale pre všetkých. Urobiť to však plánujú postupne.

Bratislava 24. júna (TASR) - Návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov je nesystémový. V diskusii k návrhu zákona poslancov SNS to skonštatovala poslankyňa Renáta Kaščáková (SaS). Označila ho za populistický, kritizovala rušenie koncesií pre jednu skupinu obyvateľov. Jeden z predkladateľov Karol Farkašovský (SNS) argumentuje tým, že SNS chce zrušiť koncesionárske poplatky pre všetkých a toto je prvý krok.



Kaščáková kritizuje, že SNS nerieši výpadok týchto financií pre RTVS. Poukázala na to, že v minulosti SaS predložila komplexný návrh na zrušenie koncesií aj s prechodnými ustanoveniami a navrhovali opatrenia tak, aby výpadok financií neovplyvnil fungovanie RTVS. Kritizuje, že SNS tento ich návrh nepodporila, hoci tvrdia, že od začiatku presadzujú zrušenie koncesií a s vlastným návrhom prišli až tesne pred voľbami.



Farkašovský tvrdí, že nechcú zrušiť koncesie len pre dôchodcov, ale pre všetkých. Urobiť to však plánujú postupne. "Nejde o žiadne predvolebné zapáčenie sa, ide o systémový krok," skonštatoval s tým, že k prvému kroku pristúpili po dohode s koaličnými partnermi. "Cieľ zrušiť koncesie pre všetkých začíname ich zrušením pre najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov," vysvetlil.



Koaličná strana SNS predložila na aktuálnu júnovú schôdzu parlamentu päť noviel zákonov, ktoré majú byť v prospech občanov. Navrhuje medzi nimi zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov. V daňovej oblasti chce SNS znížiť daň z príjmu právnických osôb na 15 percent, na desať percent má klesnúť aj daň z pridanej hodnoty na potraviny a pre printové médiá.



Zníženie DPH pre printové médiá odôvodňuje tým, že s príchodom digitálnych médií vzniklo nerovnoprávne postavenie hráčov v mediálnom prostredí. Nižšou daňou to chce strana napraviť.