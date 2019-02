Katriak: Zákon o zálohovaní obalov nerieši odpadové hospodárstvo

PET fľaše nie sú podľa Zväzu obchodu SR najväčším environmentálnym problémom slovenského odpadového hospodárstva.

Bratislava 21. februára (TASR) - Návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje nerieši skutočné problémy odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia na Slovensku. Aktuálny prístup Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR zároveň nesie všetky znaky tzv. gold-platingu a je preto v rozpore s vládou deklarovanými sľubmi na zlepšovanie podnikateľského prostredia. Uviedli to vo štvrtok na tlačovej konferencii prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak a 1. viceprezident zväzu Pavol Konštiak.



PET fľaše nie sú podľa ZO SR najväčším environmentálnym problémom slovenského odpadového hospodárstva. Triedia a recyklujú sa najlepšie zo všetkých obalov (62 %) a tvoria len malý zlomok obalov uvedených na trh, len asi 5 %.



Zásadným problémom nakladania s odpadom je podľa obchodníkov združených v ZO SR skládkovanie, a to veľké množstvo skládkovaného odpadu a veľké množstvo skládok. Zavedenie záloh bude mať významný dopad na systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktoré môže pri správnom nastavení vyriešiť omnoho väčšiu časť očakávaných výziev a problémov.



Časový priestor na hľadanie najefektívnejšieho riešenia poskytuje podľa ZO SR finálna podoba návrhu eurosmernice o znižovaní dopadu určitých plastových výrobkov na životné prostredie z 19. decembra 2018, kde cieľ na zber PET fliaš bol rozdelený na dve časti. Do roku 2025 je potrebné splniť zber 77 % PET fliaš a 90 % do roku 2029.



"Obchod nemá problém vyberať od zákazníka - konečného spotrebiteľa - finančnú zálohu. Má však problém so zriaďovaním osobitných priestorov na odber odpadu PET fliaš a obalov z kovu. Obchody by sa mali prispôsobiť a to tak, že by museli zriadiť osobitné priestory s požiadavkami hygienikov, veterinárov, s požiadavkami na zamestnanca, a nie jednoduchým prepojením obchodu a zberných miest," povedal Katriak.



Veľkou neznámou zostáva podľa Konštiaka správanie spotrebiteľa. "Ten totiž veľmi nerád komplikuje svoje nákupy. Systém zálohovania ho donúti, aby prázdne PET fľaše doma odkladal, potom vo väčšom množstve odnášal a vracal do obchodu, kde bude strácať čas pred ich odberom, či už manuálnym alebo cez automat a následne si potom uplatňoval nárok na uplatnenie zálohy za vrátené PET fľaše," upozornil Konštiak. Tak sa podľa neho môže stať, že množstvo PET fliaš bude v lepšom prípade odovzdaných na triedenie, v horšom prípade bude odovzdané na miesta, ktoré nie sú na to určené (skládky či voľná príroda).



"Otvorenou otázkou stále zostáva aj vplyv zálohovania PET fliaš a plechoviek na existujúci systém triedeného zberu, ktorý je od roku 2001 budovaný z prostriedkov výrobcov a dovozcov. Zavedenie zálohovania bude viesť k strate v systéme triedeného zberu približne v hodnote 4 miliónov eur ročne. To, samozrejme, budú musieť uhradiť výrobcovia ostatných druhov plastov a kovových obalov, čo sa v praxi prejaví rastom recyklačných poplatkov," doplnil Michal Sebíň, predseda environmentálnej sekcie ZO SR.