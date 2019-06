Kaufland aj tento rok získal prestížne ocenenie Slovak Superbrands2019

Obchodné výsledky, povedomie o značke a obľúbenosť.

Bratislava 20. júna (OTS) - Všetky tieto atribúty každý rok oceňuje komisia expertov Brand Council na základe prieskumu zrealizovaného renomovanou agentúrou GfK. Spoločnosť Kaufland získala toto ocenenie už piaty rok po sebe, čím potvrdila svoje významné postavenie na trhu.



Porota bola zložená z uznávaných odborníkov a expertov z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy. Ocenené spoločnosti sa tak radia medzi elitné značky, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie Slovak Superbrands nielenže potvrdzuje vysokú kvalitu značky, ale aj zjednodušuje každodenné nákupné rozhodovanie zákazníkov.



„Titul Slovak Superbrands si odnášame už piaty rok po sebe, čo nás nesmierne teší. Sme radi, že zákazníci, ako i odborná verejnosť, vnímajú naše úsilie prinášať tú najvyššiu kvalitu. Neustály rozvoj je pre nás dôležitý a je pozitívnym záväzkom pretaviť ho do významného ocenenia,“ uviedla Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika.



Program Superbrands vznikol pred viac ako dvadsiatimi rokmi vo Veľkej Británii. Marketingoví a komunikační odborníci si stanovili dva ciele: uviesť do centra pozornosti mimoriadne silné značky a prezentovať ich ďalším spoločnostiam, ktoré by sa rady rozvíjali a učili. Odvtedy získal program celosvetové uznanie a dnes je program Superbrands uznávaný ako rešpektované ocenenie v 90. krajinách na piatich kontinentoch. Komisia Brand Council má pri udeľovaní cien kľúčovú úlohu, preto sa jej členmi môžu stať len poprední, vysoko uznávaní experti.