Kaufland kraľuje v štyroch oblastiach

Bratislava 18. júla (OTS) - Kaufland má podľa prieskumu spoločnosti Kantar TNS z mája 2019 najširší sortiment, vynikajúcu čerstvosť potravín a výhodné ceny. Podľa prieskumu Gfk z júla 2018 ponúka v priemere najviac vystavení slovenských výrobkov, tieto atribúty predstaví aj vo svojej najnovšej kampani.Jednotlivé oblasti Kaufland komunikuje v kampani formou kreatívnych vizuálov a televíznych spotov. Tie diváka prenesú do troch rôznych svetov a príbehov, ktoré vtipným spôsobom poukážu na jednotlivé benefity reťazca.uviedla hovorkyňa spoločnosti KauflandV priemere najviac vystavení slovenských výrobkov má Kaufland. Toto potvrdil prieskum spoločnosti Gfk z júla 2018. Najnovší prieskum spoločnosti Kantar TNS Hitparáda obchodných reťazcov, ktorý bol zrealizovaný tento rok v máji na vzorke 1 000 respondentov sa slovenských zákazníkov pýtal, kde sa podľa nich nakupuje výhodne, či ktorý reťazec ponúka čerstvé potraviny a široký sortiment. Výsledky prieskumu ukázali, že Kaufland je zákazníkmi stále vnímaný ako reťazec s výnimočnou ponukou, ktorá v sebe spája najširší výber, výnimočnú čerstvosť a výhodné ceny.Kaufland sa teší obľube medzi zákazníkmi už dlhodobo, o čom svedčia aj získané ocenenia. Je držiteľom titulu Najdôveryhodnejší predajca potravín za rok 2018 a zároveň trojnásobným víťazom v kategórii Najdôveryhodnejšia privátna značka, a to so značkou K-Classic.Päťkrát po sebe získal titul Slovak Superbrands, naposledy aj tento rok. Komisia, ktorá udeľuje ocenenie, hodnotí obchodné výsledky, povedomie o značke a obľúbenosť.“ zhrnula na záver