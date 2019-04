Kaufland na súťaži Múza Merkúra opäť úspešný

Zo súťaže kreativity v obchode Múza Merkúra si Kaufland odnáša dve prvé a dve tretie ceny. Ocenenia sa odovzdávali v stredu 24. apríla v Bratislave.

Bratislava 26. apríla (OTS) - Kaufland v tohtoročnom porovnaní síl v rámci kreativity v obchode obstál na výbornú, premenil na ocenenia štyri zo šiestich prihlásených projektov, ktoré sa dostali do užšieho výberu. Darilo sa mu v kategóriách CSR v obchode, kde získal prvé aj tretie miesto, ďalšiu prvú cenu si odniesol z kategórie TOP značka v obchode a tretie miesto obsadil aj v kategórii promo aktivity a eventy. Múza Merkúra sa tento rok odovzdávala už po deviaty raz a jej cieľom je ohodnotiť najkreatívnejšie marketingové a komunikačné projekty v oblasti retailu realizované na Slovensku.



„Sme veľmi radi, že sme aj tento rok boli v rámci Múzy Merkúra úspešní. Vďaka ďalšiemu prvému a tretiemu miestu v kategórii CSR v obchode sme tak po minuloročnom víťazstve v tejto kategórii opäť dokázali, že to so spoločenskou zodpovednosťou myslíme naozaj vážne. Zároveň sa tešíme aj z ďalších dvoch ocenení, ktorými sme upevnili pozíciu medzi lídrami na retailovom trhu,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová.



V kategórii aktivít z oblasti spoločenskej zodpovednosti sa Kaufland uchádzal o dve ocenenia – za projekt Divadelná kvapka krvi získal prvé miesto a za projekt Daruj úsmev dvakrát tretie. Divadelnú kvapku krvi v spolupráci so Slovenským Červeným krížom organizoval Kaufland v roku 2018 už po piaty raz. S podtitulom „Jedna návšteva divadla môže zachrániť až 4 ľudské životy“ sa počas týždňa podarilo v divadlách siedmich okresných miest získať až 150 litrov krvi. Cieľom projektu Daruj úsmev dvakrát bolo upozorniť na problémy, s ktorými sa odchovanci detských domovov stretávajú po odchode z nich. Motívom kampane bol vtáčik Kiwi, ktorý prežíval v online spotoch počas adventných nediel vianočné dobrodružstvá. Zároveň mohli zákazníci Kauflandu kúpiť adventný kalendár s motívom Kiwiho. Za každý predaný kus sa spoločnosť Kaufland rozhodla prispieť sumou 0,1 € na pomoc deťom z domovov prostredníctvom organizácie Úsmev ako dar. Celkovo sa podarilo predať viac ako 178-tisíc kusov adventných kalendárov a sumu Kaufland zaokrúhlil na 20-tisíc eur.



Kaufland pripravil aj kampaň, s ktorou vyhral v kategórii TOP značka v obchode. Išlo o uvedenie produktového radu Z lásky k tradícii, pri ktorom Kaufland kladie dôraz na tradíciu, nemennú receptúru a poctivú kvalitu vo všetkých produktoch v tejto rýdzo slovenskej ponuke. V rámci komunikácie využil ako hlavných protagonistov štúrovcov - Ľudovíta Štúra, Jána Francisciho, Andreja Sládkoviča a Jána Kalinčiaka. S týmito postavami vznikli aj recepty dejateľov, v ktorých vtipným spôsobom promovali nielen produkty, ale aj tradičné recepty našich mám.



V rámci promo aktivít a eventov ocenila porota tretím miestom uvedenie novej privátnej značky pod hlavičkou Kauflandu na slovenský trh. Značky oblečenia Kuniboo a Hip&Hopps Kaufland oficiálne predstavil na módnej prehliadke, kde sa v úlohe modelov a modeliek ocitli deti zamestnancov. Na evente nechýbalo ani množstvo atrakcií pre deti, vystúpenie hip-hopovej detskej tanečnej skupiny a hlavná hviezda podujatia spevák Ego, ktorý sa spolu s Babsy Heribanovou stali krstnými rodičmi značkami Kuniboo a Hip&Hopps. Pri príležitosti uvedenia na trh novej značky Kuniboo, ktorej maskotom je medvedík čistotný. Kaufland ako zodpovedná firma venuje zároveň veľkú pozornosť aj baleniu nových privátnych značiek, ktoré je z papiera a kartónu s ekologickým certifikátom.