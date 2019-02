Kaufland potvrdil, že je najlepším zamestnávateľom, a to hneď trikrát Foto: Kaufland

Bratislava 4. februára (OTS) - Potvrdilo to umiestnenie na 1. mieste v 7. ročníku ankety Najzamestnávateľ 2018, ktorú organizuje Profesia. Ocenenie získal v kategórii Obchod a služby. Podľa hodnotenia verejnosti sa tak stal Kaufland najlepším zamestnávateľom na Slovensku. Zároveň však uspel aj v audite medzinárodnej organizácie „Top Employers Institute“, ktorá každoročne hodnotí tých najlepších zamestnávateľov. Zaradil sa tak medzi popredné svetové firmy, ktorým záleží na práci so svojimi zamestnancami a ich kariérnom, ale aj osobnostnom rozvoji.Ocenenie Najzamestnávateľ roka udeľuje každoročne v hlasovaní široká verejnosť, pričom cieľom je priniesť reálny pohľad uchádzačov i potenciálnych zamestnancov na to ako vnímajú firmy, ich benefity a imidž. Výsledkom je rebríček zamestnávateľov, ktorí dokážu osloviť ľudí na Slovensku svojím férovým prístupom k zamestnancom a prostredím, ktoré pre nich vytvárajú. Ocenenia Top Employer sa naopak udeľujú na základe podrobného externého auditu oddelenia ľudských zdrojov. V rámci neho sú posudzované oblasti ako rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, príležitosti na budovanie kariéry, poskytované benefity, firemná kultúra a iné. Inštitút pre oceňovanie top zamestnávateľov sídli v Holandsku a doteraz ocenil už viac ako 1 300 firiem vo svete. V rámci Slovenska boli zatiaľ ocenené len 4 spoločnosti.,“ hovorí, riaditeľka oblasti ľudských zdrojov v spoločnosti Kaufland Slovensko.V rámci benefitov Kaufland ponúka napríklad možnosť skrátených úväzkov pre mamičky, či oteckov na materskej, ako aj študentov, či dôchodcov. Sústreďuje sa aj na mladých, a to prostredníctvom plateného duálneho štúdia, pri ktorom žiaci stredných škôl môžu získavať skúsenosti z praxe priamo na predajniach alebo cez platený Leadership program určený pre absolventov vysokých škôl, kde sa pripravujú na vedúcu pozíciu v spoločnosti. „,“ dodávaOkrem ocenenia TOP EMPLOYER 2019, ktoré získal Kaufland nielen na Slovensku, ale aj v ďalších 5 krajinách, kde pôsobí, získal aj ocenenie TOP Employer Europe 2019. Toto ocenenie vyjadruje, že je zamestnávateľom, ktorý poskytuje svojim zamestnancom jedny z najlepších pracovných podmienok v Európe. „,“ uzatvára