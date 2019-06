Foto: Kaufland

Kaufland prichádza s vlastnými ekosieťkami na ovocie a zeleninu Foto: Kaufland

Bratislava 27. júna (OTS) - Priamo v predajniach ponúka svojim zákazníkom ekologické sieťky na ovocie a zeleninu vyrobené z biobavlny ako alternatívu k mikroténovým vreckám. Chce tak prispieť k zníženiu spotreby mikroténových vreciek.Vidíme ich zachytené na konároch stromov, plávať v rieke či len tak poletovať vo vzduchu. Kým sa mikroténové vrecká v prírode rozložia, trvá to desaťročia, niekedy aj storočia. Navyše, rozklad nie je úplný, stávajú sa z nich mikroplasty, ktoré absorbujú toxíny a v tejto podobe sa dostávajú do vody a pôdy.K eliminácii mikroténových vreciek sa rozhodol prispieť Kaufland, ktorý svojim zákazníkom ponúka vlastné ekosieťky na ovocie a zeleninu. Okrem toho, že sú ekologické a vyzerajú výborne, ovocie a zelenina v nich aj voľne dýcha. Viac prezradila hovorkyňa reťazca: „Nariadenie Európskej únie súvisiace s trvalým znížením spotreby ľahkých plastových tašiek sa totiž nevzťahuje na mikroténové vrecká (veľmi ľahké plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov), preto je na našom uvedomelom rozhodnutí, či ich budeme používať v primeranom množstve alebo nie.Kaufland už v roku 2013 prestal s používaním mikroplastov pri výrobe vlastnej pleťovej a telovej kozmetiky, ako aj pracích a čistiacich prostriedkov. V roku 2017 vyradil z predaja najpredávanejšiu ľahkú plastovú igelitku a nahradil ju textilnou taškou z biobavlny. Uhorky zbavil zbytočnej plastovej fólie a len nedávno s predstihom vyradil zo svojej ponuky jednorazový plastový riad a slamky. Tento plastový tovar nahradil papierovým a viacnásobne použiteľným. Reťazec má za cieľ do roku 2025 znížiť celkovú spotrebu plastov minimálne o 20 % a predávať všetky produkty privátnych značiek v 100 % recyklovateľných obaloch.Pre Kaufland je dôležitý nielen zodpovedný prístup k životnému prostrediu, ale aj vzdelávanie verejnosti. Preto sa v kampani o ekosieťkach rozhodol spojiť sily so známou Evelyn. Tá s reťazcom spolupracovala už pri kampani „S igelitkou nemôžeš byť šik“, kedy spoločnosť uviedla na trh nákupnú tašku z biobavlny na viacnásobné použitie. Obľúbená herečka sa aj tentoraz objaví v sérií zábavných videí, sekundovať jej budú moderátorka Miška Majerníková a influencerka Simona Škodová.