Kauza kontaminovanej ropy znížila májovú ťažbu v Rusku

Moskva 3. júna (TASR) - Produkcia ropy v Rusku dosiahla minulý mesiac 11,11 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), čo predstavuje takmer ročné minimum. Uviedlo to v týchto dňoch ruské ministerstvo energetiky.



Na porovnanie, v apríli dosiahla ťažba ropy v krajine 11,23 milióna barelov denne. Májová produkcia tak bola najnižšia od júna minulého roka, v ktorom ťažba dosiahla 11,06 milióna barelov/deň.



Pokles produkcie je výsledkom kauzy so znečistenou ropou. Koncom apríla sa do ropovodu Družba dostala ropa kontaminovaná organickými chloridmi a viaceré krajiny dovoz suroviny prostredníctvom ropovodu pozastavili, dokiaľ sa kvalita ropy nezvýši. Výsledkom bol výraznejší pokles ťažby ropy v Rusku, než stanovuje dohoda o obmedzovaní produkcie. Tú Moskva uzatvorila so štátmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).



Ministerstvo uviedlo, že export ropy prostredníctvom ropovodov klesol v máji na 4,209 milióna barelov denne zo 4,494 milióna barelov/deň v apríli. Naopak, dodávky mimo siete ropovodov o 11,5 % vzrástli. Rusko predpokladá, že ropovod Družba vyčistia do šiestich, prípadne ôsmich mesiacov.



Z jednotlivých firiem najväčšia ropná firma Rosnefť oznámila pokles produkcie o 2,9 %. Naopak, druhý najväčší producent v Rusku Lukoil uviedol, že v máji zvýšil ťažbu o 0,7 %.