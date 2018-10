Kamióny s ázijským tovarom podrobia v SR úplnej vnútornej kontrole

Opatrenie môže mať vplyv na časové zdržania pri preclievaní a objem denne precleného tovaru.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Finančná správa zavádza ďalšie opatrenie v boji proti snahám o dovoz ázijského tovaru do Európy cez Slovensko. Rozhodla sa zaviesť úplné vnútorné kontroly kamiónov, pričom toto opatrenie začne platiť v nasledujúcich dňoch.



"Slovensko nie je žiadnym preclievacím hubom ázijského tovaru. Okrem už zavedeného opatrenia rozšírenia rizikových profilov na ďalšie tovary zavádzame aj ďalšie, a to úplnú vnútornú kontrolu na každý kamión s vymedzeným druhom tovaru, ktorý príde na preclenie," informovala prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.



Colníci na pobočkách colných úradov tak budú fyzicky kontrolovať celý obsah kontajnerov, v ktorých sa dováža ázijský tovar na Slovensko. Opatrenie môže mať vplyv na časové zdržania pri preclievaní a objem denne precleného tovaru.



"Takéto preventívne opatrenie zavádzame na v tejto chvíli časovo neohraničené obdobie. Podľa vývoja situácie budeme kontroly upravovať," dodala Wittenbergerová. Cieľom opatrenia je podľa nej zastaviť fabulácie o možných colných podvodoch pri preclievaní a nečinnosti zamestnancov finančnej správy. Slovenská republika nie je a ani nemá v žiadnom prípade záujem, aby sa stala preclievacím hubom pre ázijský tovar, zdôraznila.



Daniari poukázali na informácie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), že problém s dovážaním ázijského tovaru nie je iba na Slovensku, ale ide o celoeurópsky problém. "Slovenská finančná správa s ním však úspešne bojuje už dlhodobo a postupne zavádza stále nové opatrenia, ktoré sú na jeho elimináciu účinné. To dokazuje aj vyjadrenie predstaviteľov OLAFu, ktorí vnímajú Slovensko ako spoľahlivého partnera," konštatovali v stanovisku.