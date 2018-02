Každý piaty Američan má vyšší dlh z kreditných kariet ako úspory

Nie všetky výsledky prieskumu boli zlé. Viac ako polovica respondentov vyhlásila, že majú viac prostriedkov odložených bokom pre prípad núdze, ako je výška ich dlhu na kreditných kartách.

New York 22. februára (TASR) - Američania sa čoraz viac zadlžujú a niektorí z nich sa už pohybujú na veľmi tenkom ľade. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Bankrate, ktorý ukázal, že každý piaty Američan má vyšší dlh z kreditných kariet, ako je suma, ktorú si odložil pre prípad núdze.



Ďalších 12 % respondentov uviedlo, že nemajú dlh z kreditnej karty, ale ani žiadne úspory. Bankrate uskutočnila prieskum začiatkom februára a zapojilo sa do neho 1000 ľudí.



Ale nie všetky výsledky prieskumu boli zlé. Viac ako polovica respondentov, konkrétne 58 %, vyhlásila, že majú viac prostriedkov odložených bokom pre prípad núdze, ako je výška ich dlhu na kreditných kartách. To je najväčšie percento takto zabezpečených spotrebiteľov od roku 2015.



Finanční experti zvyčajne odporúčajú spotrebiteľom, aby si odložili bokom sumu, ktorá zodpovedá ich troj- až šesťmesačným životným nákladom pre nečakané situácie. Bankrate nezisťovala výšku sumy, ktorú si respondenti odložili.



"Vidíme pokrok," povedal Greg McBride, hlavný finančný analytik Bankrate. "Nezamestnanosť klesá, ľudia zarábajú viac peňazí a konečne dosahujú pokrok v správnej rovnici medzi dlhom na kreditnej karte a núdzovými úsporami."



Najlepšie výsledky dosiahli tzv. mileniáni, ktorých McBride pochválil za správanie ohľadne osobných financií. Približne 61 % z nich totiž uviedlo, že majú viac núdzových úspor ako dlhu na kreditnej karte.



McBride radí spotrebiteľom, ktorí sa snažia vybudovať si núdzový fond, aby si vytvorili plán automatických úspor. To znamená, že určité percento z výplaty presunú na sporiaci účet.