P. Kažimír: Dôchodkový strop ide proti udžateľnosti verejných financií

Návrh na zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov je v parlamente v druhom čítaní, plénum by malo o ňom hlasovať budúci týždeň v utorok.

Bratislava 20. októbra (TASR) - Ústavné zastropovanie dôchodkového veku ide podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) proti udržateľnosti verejných financií. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



Návrh na zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov je v parlamente v druhom čítaní, plénum by malo o ňom hlasovať budúci týždeň v utorok (23.10.). "Ja som sa k tomu musel postaviť ako člen vlády, ktorý má na starosti aj parametre dlhodobej udržateľnosti verejných financií a toto opatrenie ide opačným smerom," skonštatoval Kažimír s tým, že si uvedomuje riziká. "Na druhej strane žijeme v zastupiteľskej demokracii, žiadny lepší systém sme nevymysleli a ak sa nájde ústavná väčšina pre nejaké rozhodnutie, ktoré je nasmerované k ľuďom, tak to musíme rešpektovať," myslí si Kažimír.



Podobný názor na tento návrh má aj opozičný poslanec Eugen Jurzyca (SaS). "Aj pre toto by sme mali verejné financie dostať do prebytkov, aby sa neznižoval pomer medzi priemerným dôchodkom a priemernou mzdou. Osobne ten návrh považujem za najväčšie vnútorné riziko pre slovenskú ekonomiku aj verejné financie," uviedol Jurzyca.



Podľa ministra financií sa však dá dlhodobá udržateľnosť po zastropovaní dôchodkového veku riešiť inými opatreniami ako predlžovaním veku odchodu do dôchodku. "Napríklad tým, že sa zlepší zamestnanosť, musíme sa zaoberať tým, že podporíme pôrodnosť, ale aj dovezieme nových pracovníkov, ktorí budú prispievať do systému, budeme mať kvalitnejšie vzdelanie, ktoré potom zabezpečí vyššie mzdy a z nich budeme mať vyššie odvody do penzijného systému," vymenoval Kažimír.



Toto však budú úlohy nadchádzajúcich vládnych garnitúr. "Vlády budú musieť na toto odpovedať, lebo o nejakých 10 či 15 rokov nastane otázka udržateľnosti verejných financií," dodal Kažimír.