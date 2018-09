Kažimír: Nie je pravda, že by zákon o hazarde znižoval príjmy športu

Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová v stredu na tlačovej konferencii uviedla, že novelou sa sprivatizuje internetový hazard, čím sa môžu znížiť zisky štátu z tejto oblasti.

Bratislava 26. septembra (TASR) – Demonopolizácia v oblasti internetového hazardu sa žiadnym spôsobom nedotýka financovania športu. Zdôraznil to v stredu počas rokovania vlády minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Reagoval tak na vyhlásenia opozičného hnutia OĽaNO o tom, že novelou sa privatizuje internetový hazard, pričom šport tým bude ukrátený o určité príjmy.



Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová v stredu na tlačovej konferencii uviedla, že novelou sa sprivatizuje internetový hazard, čím sa môžu znížiť zisky štátu z tejto oblasti. V súčasnosti má monopol na prevádzku internetového hazardu štátny podnik Tipos, pričom časť z výnosu sa podľa Remišovej používa na financovanie športu. "To je absolútna nepravda, pretože v zákone je napísané jasne, že len výnosy z číselných lotérií postupne odchádzajú na financovanie športu, a dnes je to úroveň okolo 30 miliónov eur," skonštatoval Kažimír.



Podľa novely by malo dôjsť k demonopolizácii časti portfólia hier Tiposu, pričom lotérie ostanú výhradne v pôsobnosti Tiposu. Získať licenciu aj na online hry v internetovej herni a internetovom kasíne bude možné nielen pre domáce subjekty, ale aj pre spoločnosti so sídlom v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.



"Nehnevajte sa, je pokrytecké sa tváriť roky, že ilegálne hranie je problém, ktorý si nechceme všímať, a je lepšie, ak ho teraz prikryjeme monopolom Tiposu. Tipos je 'zlaté vajce' z pohľadu číselnej lotérie, ten je proste nedotknuteľný a príjmy Tiposu z oblasti internetového hrania sú pre štát niekde na úrovni dvoch až troch miliónov eur," zdôraznil šéf rezortu financií. Príjmy, ktoré sa plánujú z licenčného konania v najbližších dvoch rokoch, sú podľa neho okolo 60 miliónov eur.



Remišová kritizovala aj novú inštitúciu, ktorej výhradnou kompetenciou bude regulácia v oblasti hazardných hier, s tým, že sa vytvára len zbytočná byrokracia. "Brali sme si inšpiráciu od iných regulačných úradov, je to plne v kompetencii národnej legislatívy. Neplánujeme vznik nových pracovných miest, ale presun z ministerstva financií," priblížil na margo nového úradu Kažimír.