Kažimír: Rezort financií je účastný na rokovaniach o náraste platov

Peter Kažimír (Smer-SD) reagoval na medializované informácie, že sa smeruje k dohode o 10-% náraste platov vo verejnom sektore.

Bratislava 14. júna (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR je priamo účastné na rokovaniach o náraste platov a o novom spôsobe odmeňovania. Uviedol to minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), čím reagoval na medializované informácie, že sa smeruje k dohode o 10-% náraste platov vo verejnom sektore.



Postoj MF je podľa Kažimíra v tejto otázke jasný. "Musím stále konštatovať, že pre nás je kľúčové zostať v rámcoch fiškálnych cieľov, ktoré sme si stanovili v programe stability," priblížil s tým, že na budúci rok je to deficit v nominálnom vyjadrení 0,3 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Ako dodal, rezort je priamym účastníkom na týchto rokovaniach, pretože nejde len o valorizáciu, ale aj o zmenu spôsobu tarifných platov. "My sme aktívne účastní, do istej miery skoro aj rozhodujúci aktéri z toho pohľadu, čo bude realitou," uistil Kažimír. Zároveň skonštatoval, že sa nedeje nič, čo by bolo mimo kontroly MF.



V stredu (13. 6.) informoval Denník N o tom, že od januára 2019 by mali stúpnuť platy vo verejnej správe o 10 %, pričom platy by sa mali zvýšiť aj učiteľom, vedcom a výskumníkom. Denník súčasne uviedol, že po novom by mala najnižšia tabuľková mzda dosiahnuť 520 eur. Informácie o tom, že sa smeruje k dohode na 10-% raste platov, však rezort financií nepotvrdil.