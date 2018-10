Kažimír: Štáty by sa nemali uberať smerom k protekcionizmu

Ministri a centrálni bankári diskutovali o výhľade vývoja svetovej ekonomiky, ktorý je momentálne vystavený negatívnym rizikám spojeným s rastúcim protekcionizmom.

Bratislava/Nusa Dua 12. októbra (TASR) - Oslabovanie voľného obchodu vo svete nie je smer, ktorým by sa mali krajiny uberať. Myslí si to minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), ktorý sa spolu s ďalšími ministrami financií a predstaviteľmi centrálnych bánk zúčastnil 73. výročného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky v Indonézii. Piatok bol venovaný ekonomickým témam súvisiacimi s digitalizáciou svetovej ekonomiky, voľným medzinárodným obchodom, inováciám a klíme.



Ministri a centrálni bankári diskutovali o výhľade vývoja svetovej ekonomiky, ktorý je momentálne vystavený negatívnym rizikám spojeným s rastúcim protekcionizmom ako aj pretrvávajúcim napätím spojeným s obchodnou vojnou medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou. Ako ďalšie riziká MMF uvádza možné negatívne vplyvy na kapitálové trhy, primárne v rozvojových krajinách.



"Protekcionizmus a oslabovanie voľného globálneho obchodu nie je smerom, ktorým by sme sa mali uberať. Nahlodáva to ako ekonomické fundamenty, tak dôveru investorov a má to samozrejme negatívne prepojenie aj na biznis a spotrebiteľov," skonštatoval Kažimír v stanovisku pre médiá po skončení piatkového kola stretnutí.



V tomto smere sa chce Európska únia (EÚ) aj naďalej usilovať o otvorenosť globálnej ekonomiky, rovnaké zaobchádzanie, bojovať proti protekcionizmu a posilňovať globálnu ekonomickú spoluprácu. Top prioritou EÚ je medzinárodný ekonomický poriadok, postavený na jasných a transparentných pravidlách trhovej ekonomiky, ktorý spoločne so zdravými medzinárodnými inštitúciami zabezpečí udržateľný hospodársky rast. EÚ zároveň zdôrazňuje, že je potrebné spoločne riešiť príčiny obchodného napätia a podporuje modernizáciu WTO.



Slovenské ministerstvo financií spolupracuje s MMF aj v oblasti revízie výdavkov a znižovania daňových únikov. V Nusa Dua sa počas rokovania dohodli na ďalších krokoch pri príprave podrobného manuálu, ako robiť v budúcnosti revíziu výdavkov a experti z MMF poskytnú svoje skúsenosti z odmeňovania vo verejnom a súkromnom sektore.



Výročné zasadnutia sa pravidelne konajú vo Washington DC a raz v inej hostiteľskej krajine. Tento rok to je v Indonézii, ktorému v roku 2015 predchádzalo stretnutie v hlavnom meste Peru, Lime. V roku 2021 sa výročné zasadnutie MMF a SB bude konať v marockom Marakéši.