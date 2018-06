Kažimír: Verím, že v prípade záchrany Grécka sme vo finále

Šéf rezortu financií upozornil, že teraz bude najdôležitejšie dohodnúť sa na ďalšom postupe, na tom, čo bude nasledovať po skončení gréckeho programu.

Brusel/Luxemburg 21. júna (TASR) - Pre EÚ je dôležité, aby Grécko mohlo stáť na vlastných nohách, získalo dôveru svetových finančných trhov a nezišlo z nastolenej reformnej cesty. Uviedol to minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD) po príchode na rokovanie ministrov financií eurozóny (Euroskupina) v Luxemburgu, kde sa očakáva ukončenie záchranného programu pre Grécko.



Kažimír upozornil, že rokovanie ministrov je dobre pripravené a vyjadril nádej, že sa na Euroskupine podarí dokončiť všetko potrebné, aby ministri mohli dospieť k dohode a skonštatovať, že v prípade Grécka dospeli do finále.



"Očakávam, že sa desaťročná epizóda troch záchranných balíkov blíži ku koncu. No ani zďaleka to nie je koniec celého príbehu, práve naopak," skonštatoval Kažimír. "Pre nás je dôležité, aby Grécko získalo dôveru svetových finančných trhov, aby stálo na vlastných nohách a nezišlo z cesty reforiem a neprijímalo kontroverzné rozhodnutia," dodal.



Upozornil, že teraz bude najdôležitejšie dohodnúť sa na ďalšom postupe, na tom, čo bude nasledovať po skončení gréckeho programu. Detaily by mali priniesť už štvrtkové rokovania. To, čo je však podľa neho potrebné, je spravodlivá a vyvážená dohoda, ako pre Grékov, tak aj pre všetkých veriteľov. "Je nevyhnutné, aby Gréci pokračovali v reformných opatreniach, je to jediný spôsob, ako dosiahnuť dôveru veriteľov a investorov," spresnil.



Spomedzi ďalších tém spomenul prehlbovanie integrácie hospodárskej a menovej únie, kde sa podľa neho očakáva "viac Európy v eurozóne". "Zodpovedá to našim očakávaniam v oblastiach, ktoré sú problematické," dodal.



Kažimír spresnil, že Slovensku pri dokončovaní rozrobenej práce záleží na troch veciach, ktorými sú komplexná transformácia Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM), hodnoverný fiškálny zabezpečovací mechanizmus pre jednotný rezolučný fond na riešenie krízových situácií a absorpčné mechanizmy, ako napríklad rozpočet eurozóny, slúžiace členským krajinám zvládať budúce krízové obdobia.



Spravodajca TASR Jaromír Novak