Kažimír: Vláda by mohla spoznať návrh na novú daň z poistenia v apríli

Šéf rezortu financií avizoval, že zmeny na finančnom trhu by sa mohli dotknúť aj finančných sprostredkovateľov.

Bratislava 11. februára (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR plánuje už v apríli tohto roka predložiť definitívny návrh zákona, ktorým sa má zaviesť nová daň z poistenia a nahradiť má existujúci poistný odvod. Parlament by mohol túto právnu normu schváliť do leta. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) s tým, že rezort je ochotný diskutovať o pripomienkach subjektov. Šéf rezortu financií však avizoval, že zmeny na finančnom trhu by sa mohli dotknúť aj finančných sprostredkovateľov.



"Prichádza poistná daň, je to civilizovaný európsky nástroj, vo väčšine krajín je takáto daň zavedená. Príjem z tejto dane je súčasťou plánu, ktorý smeruje k vyrovnanému hospodáreniu. Služby poisťovní sú z nášho pohľadu výnimočne oslobodené od akéhokoľvek ďalšieho typu zdanenia," zdôvodnil dôvod prijatia zmien Kažimír.



Neočakáva, že sa kvôli tejto novej dani navýšia ľuďom ceny poistiek. "Ak sa pozeráme na ziskovosť poisťovní, tak stále budeme tvrdiť, obzvlášť po zavedení odvodu, že to nemusí spôsobiť navýšenie cien poistiek. My sme tie sadzby v mnohých citlivých oblastiach znížili z 8 %, napríklad na majetok, v niektorých oblastiach sú ešte nižšie," podotkol minister financií. Pre oblasť životného poistenia sa má totiž zaviesť sadzba dane vo výške 2 %.



Kažimír zároveň avizoval, že podoba zákona nie je definitívna. "Poisťovne musia súťažiť o každého klienta tak ako každý iný subjekt, ktorý podniká na voľnom trhu. Toto nie je definitívna podoba zákona. My si za týmto návrhom v zásade stojíme, ale sme ochotní počúvať výhrady," doplnil Kažimír.



Rezort financií sa podľa jeho slov v súčasnosti zaoberá viacerými oblasťami finančného trhu. "Budeme sa zaoberať reguláciou finančného sprostredkovania aj v oblasti poisťovníctva, ktorý napríklad takisto zvyšuje náklady našim poisťovniam. Klienti ani netušia, koľko platia za to, že niekto nakúpi ich 'dušu' cez podpísanú poistnú zmluvu. A toto všetko vstupuje do cien," doplnil Kažimír.



Minister financií tiež spomenul úvahy rezortu zdaniť internetové giganty na Slovensku. Slovensko sa podľa Kažimírových slov v tejto oblasti pripája k Francúzsku a Nemecku. Minister priblížil, že v tejto oblasti sa bude štát koordinovať s ostatnými krajinami a čaká na návrh Európskej komisie.