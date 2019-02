Kažimír:Nárok na zvýhodnený 13. plat by mohlo mať 200.000 zamestnancov

V tomto roku by mal počet vyplatených 13. platov zásadne stúpnuť.

Bratislava 7. februára (TASR) - V tomto roku by mohlo mať nárok na zvýhodnený 13. a 14. plat viac ľudí. Celkovo by na letnú odmenu mohlo siahnuť až 200.000 zamestnancov. Uviedol to minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) v parlamente počas Hodiny otázok.



Na základe údajov zdravotných poisťovní rezort financií odhadol, že vlani zvýhodnený 13. plat poberalo približne 13.000 zamestnancov. "Z nich 6700 zamestnancov si uplatnilo aj 14. plat. Z dostupných dát vieme len výšku uplatnenej úľavy, ktorá je legislatívne nastavená na 500 eur," vyčíslil Kažimír.



V tomto roku by mal počet vyplatených 13. platov zásadne stúpnuť. Rezort financií pritom počíta už aj s vplyvom prijatej legislatívy. Parlament totiž schválil pozmeňujúci návrh SNS k tejto problematike, ktorým sa upraví podmienka poskytovania týchto odmien. Po novom sa zníži potrebná suma vyplateného peňažného plnenia zamestnávateľom, aby si daňovo-odvodové zvýhodnenie mohol uplatniť pri 13. plate. Po novom bude pevne stanovená sumou 500 eur, nie definovaná podmienkou priemerného mesačného zárobku.