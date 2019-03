KDH je za odvolanie ministra dopravy Á. Érseka

Predseda KDH Alojz Hlina na štvrtkovej tlačovej konferencii podotkol, že doprava na severe Slovenska kolabuje.

Bratislava 14. marca (TASR) – Mimoparlamentné KDH podporuje odvolanie ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd). Podľa hnutia totiž nezvláda svoju funkciu a neplní programové vyhlásenie vlády.



Predseda KDH Alojz Hlina na štvrtkovej tlačovej konferencii podotkol, že doprava na severe Slovenska kolabuje. Položil si otázku, či nejde o zámer "nechať sever kolabovať, lebo tam nás nevolia a naštartovať juh, lebo tam nás volia". Aj z toho dôvodu by mal podľa neho Érsek z postu šéfa rezortu dopravy odstúpiť.



Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Janckulík, ktorý prednedávnom vstúpil do KDH, chce svojím podpisom podporiť iniciatívu opozičnej SaS na odvolanie ministra dopravy. Podľa jeho slov Érsek neplní programové vyhlásenie vlády a nekomunikuje termíny výstavby s dotknutými obcami a samosprávami.



Zároveň dodal, že sa na Orave chystá protestná akcia vo forme pohľadníc zasielaných predsedovi vlády a ministrovi dopravy. Podľa Janckulíka sa na tejto akcii dohodli aj so starostami a primátormi na Orave. "Každá obec má svoje fotografie a vystihuje svoju dopravnú situáciu, aká je v ich obci," priblížil s tým, že pohľadnice by mali upozorniť kompetentných na riešenie situácie.



Pozastavenie výstavby úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala je tiež podľa hnutia jedným z dôvodov na odvolanie Érseka z funkcie. Podpredseda KDH Pavol Zajac zdôraznil, že ide o veľký problém pre celú krajinu, keďže je to strategický úsek.



Rezort dopravy považuje vyhlásenie KDH za čisto politickú akciu mimoparlamentnej strany, ktorá takto chce na seba upozorniť. Janckulík bol podľa ministerstva dopravy dlhú dobu splnomocnencom vlády pre rýchlostné cesty a sám sa tak podieľal na príprave výstavby rýchlostných ciest. "Jeho kritika je preto dnes absolútne neopodstatnená a vnímame ju čisto ako politickú akciu po jeho vstupe do mimoparlamentnej politickej strany," dodal rezort.



Nezmyselné sú podľa ministerstva aj argumenty o výstavbe iba na juhu Slovenska. "Okrem výstavby na juhu v okolí Mýtnej a Košíc totiž súčasný minister naštartoval výstavbu D3 na Kysuciach aj D1 pri Prešove. Obnovil výstavbu na D1 pri Ružomberku a vypísal súťaže na výstavbu nového úseku R3 na Orave aj R4 smerujúcej na Horný Šariš," konštatoval rezort dopravy.