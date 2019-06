KDH: Rezort dopravy by mal pripravovať súťaž na prevádzkovateľa mýta

Pavol Zajac vyzval rezort dopravy, aby už v tomto roku začal pripravovať serióznu súťaž na prevádzkovateľa elektronického mýta na Slovensku od roku 2022.

Bratislava 27. júna (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by už malo začať pripravovať súťaž na prevádzkovateľa elektronického mýta na Slovensku od roku 2022. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii podpredseda mimoparlamentného KDH Pavol Zajac s tým, že tak môže byť súťaž lepšie pripravená.



Zajac vyzval rezort dopravy, aby už v tomto roku začal pripravovať serióznu súťaž na prevádzkovateľa elektronického mýta na Slovensku od roku 2022. "Čím skôr začneme poctivo pripravovať takú súťaž, tak tým lepšie ju môžeme pripraviť a vysúťažiť dodávateľa, ktorého náklady budú podstatne a podstatne nižšie, ideálne aspoň na tej úrovni ako v ČR, aby nám zostalo viac na výstavbu a opravu diaľnic a ciest," myslí si.



Skonštatoval, že elektronické mýto funguje na Slovensku desiaty rok. Na základe údajov poskytnutých ministerstvom dopravy reálne náklady za deväť rokov plus predpokladané náklady do roku 2022 podľa jeho slov predstavujú 1,383 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). "Keď si to podelíme na 13 rokov prevádzky, vyjde nám, že priemerné náklady na jeden rok počas tých 13 rokov sú, bez DPH podotýkam, 106 miliónov eur," vyčíslil.



Reálne príjmy spolu s predpokladanými príjmami do roku 2022 sú podľa neho na úrovni 2,5 miliardy eur. "Takže rozdiel je zhruba 900 miliónov, ktoré nám zostávajú reálne na výstavbu a opravu ciest, diaľnic a rýchlostných ciest," priblížil. Problém je podľa neho vo vysokých nákladoch.



Podotkol, že v minulom roku sa súťažilo elektronické mýto v Českej republike, kde vyhrala tá istá firma ako na Slovensku v konzorciu s ďalšou firmou. Zazmluvnené náklady na desať rokov podľa neho predstavujú 430 miliónov eur. "To znamená, na jeden rok 43 miliónov eur," dodal.



Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Janckulík, ktorý vo februári vstúpil do KDH, poukázal na to, že na cestách prvej triedy sa ročne vyberie mýto okolo 80 miliónov eur. "Slovenská správa ciest (SSC), ktorá spravuje tieto cesty prvej triedy, žiaľ, z tohto výberu mýta nedostane ani cent. Všetky tieto finančné zdroje idú pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS)," podotkol s tým, že chce presadzovať, aby financie vybraté na cestách prvej triedy išli naspäť do týchto ciest.