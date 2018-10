KDH vyzýva Á. Érseka, nech urobí poriadok v železničných firmách

ZSSK aktuálne v stredu 17. októbra uzatvorila zmluvu na nákup zubačiek so švajčiarskou spoločnosťou Stadler za 38,8 milióna eur.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) by mal okamžite urobiť poriadok v jednotlivých železničných spoločnostiach. Myslia si to predstavitelia mimoparlamentného hnutia KDH a k takémuto kroku vyzvali šéfa rezortu dopravy na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave.



"To znamená, aby vyvodil aj personálne opatrenia ako jediný akcionár týchto spoločností," priblížil podpredseda kresťanských demokratov Pavol Zajac.



KDH smerujú túto požiadavku na ministra Érseka predovšetkým v súvislosti so súťažou Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) na nákup elektrických zubačiek do Vysokých Tatier. Hnutie však upozorňovalo aj na ďalšie tendre ZSSK a spomenulo aj nedávne problémy na železniciach.



Čo sa týka tendra na nákup zubačiek, podľa KDH kupuje ZSSK zbytočne veľa zubačiek, na predkladanie ponúk nechala uchádzačom v tendri málo času a nastavenie kritérií nasvedčovalo tomu, že sú určené pre konkrétnu firmu. Konkrétne kresťanskí demokrati v júli tvrdili, že všetky technické kritériá nasvedčujú tomu, že víťazom súťaže sa stane švajčiarsky výrobca.



ZSSK aktuálne v stredu 17. októbra uzatvorila zmluvu na nákup zubačiek so švajčiarskou spoločnosťou Stadler za 38,8 milióna eur. Zajac doplnil, že podľa medializovaných informácií bola v tendri predložená iba jedna ponuka. Podľa KDH by ich pritom mohlo byť viac, keby ZSSK nechala v súťaži viac času na predkladanie ponúk.



"Je viac ako podozrivé, že v prípade nákupu elektrických zubačiek sa cena nevyšplhala cez 40 miliónov eur, pretože vtedy by sa tým musel zaoberať aj Útvar hodnoty za peniaze," doplnil tiež europoslanec za KDH Ivan Štefanec.



Minister Érsek by tak mal podľa KDH prijať systémové opatrenia, aby sa takéto tendre nevyskytovali. "Keď to neurobí, tak si myslím, že je pomaly povinnosťou opozície, aby pristúpila k tým opatreniam, ktoré jej umožňuje rokovací poriadok Národnej rady (SR) a Ústava SR. To znamená, v extrémnom prípade aj k odvolávaniu ministra Érseka," dodal Zajac.



Diskutuje totiž podľa vlastných slov s viacerými kolegami z parlamentných opozičných strán, ktorí sa venujú doprave. Tí upozorňujú aj na ďalšie súťaže v oblasti železničnej dopravy. Preto, ak podľa neho nebudú vyvodené potrebné opatrenia, je tu aj možnosť odvolávania šéfa rezortu dopravy.



Na júlovú kritiku zo strany KDH reagovala ZSSK s tým, že taký počet zubačiek nakupuje preto, lebo budú jazdiť až do Popradu a nahradia a doplnia súčasných 18 vlakov vo Vysokých Tatrách. Aktuálne totiž premávajú v Tatrách dve zubačky a tretia je pripravená v zálohe v depe. ZSSK kupuje päť elektrických jednotiek a ešte jedno multifunkčné vozidlo, čiže spolu šesť zubačiek.



Čo sa týka predpokladanej hodnoty zákazky, ktorú tiež KDH kritizovalo, podľa ZSSK sa stanovila na základe podkladov od výrobcov koľajových vozidiel, z prieskumu trhu, v ktorom spoločnosť oslovila desať firiem.



Podmienky súťaže boli podľa dopravcu férové a firma uviedla, že posudzovala viaceré varianty modernizácie prepravy cestujúcich Tatranskými elektrickými železnicami a Ozubnicovou železnicou, pričom vybraný bol ekonomicky najvýhodnejší variant.