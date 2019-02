Kiššová: Pre zistenia NKÚ pozvem na výbor šéfa ÚRSO Ľ. Jahnátka

Podľa Kiššovej je zaujímavé, že regulačný úrad prijal správu NKÚ bez pripomienok.

Bratislava 4. februára (TASR) - Šéfa regulačného úradu Ľubomíra Jahnátka pozve pre zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na rokovanie Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti jeho predsedníčka a zároveň podpredsedníčka opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Kiššová. Oznámila to na brífingu SaS za účasti poslanca NR SR Karola Galeka (SaS).



"Zistenia NKÚ potvrdzujú, že sme od férovej regulácie na míle vzdialení. Vyzývam preto predsedu regulačného úradu Ľubomíra Jahnátka, aby nám poskytol informácie o zrealizovaných nápravných opatreniach. Tento bod zaradím aj na najbližšie rokovanie hospodárskeho výboru NR SR, kam pána predsedu Jahnátka aj pozvem," priblížila.



Podľa Kiššovej je zaujímavé, že regulačný úrad prijal správu NKÚ bez pripomienok. "Tým de facto potvrdil všetky závažné zistenia, a dokonca sám podal trestné oznámenie, čím súčasný predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek jasne povedal, čo si myslí o práci svojho predchodcu Jozefa Holjenčíka," dodala.



Zo strany ÚRSO prišlo v minulosti pri kľúčových konaniach a rozhodovaniach k viacerým porušeniam zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o verejnom obstarávaní, ako aj zákona o finančnej kontrole. K takému záveru dospeli kontrolóri NKÚ. Predseda úradu Karol Mitrík protokol o výsledku kontroly odstúpil na ďalšie konanie nielen Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ale aj orgánom činným v trestnom konaní.



Cieľom kontroly bolo preveriť postup ÚRSO pri tvorbe cien elektriny pre odberateľov v domácnosti, ako aj proces cenovej regulácie a spôsob kontroly regulovaných subjektov. "Osobitný dôraz kontrola kládla na preverenie postupu ÚRSO, ktorý viedol v roku 2017 k zvýšeniu cien pre časť odberateľov elektriny, a následne vrátenie týchto cien na úroveň roku 2016," informoval v piatok (1. 2.) hovorca NKÚ Marek Papajčík.



Najväčšie problémy zistili kontrolóri v cenovom konaní, ktorého súčasťou je aj proces objektivizácie hodnoty majetku regulovaných subjektov. Ten vstupuje do stanovenia koncovej ceny energie. ÚRSO v čase kontroly nemal podľa NKÚ vypracovaný interný predpis, ktorý by proces cenového konania podrobnejšie upravoval. Na účely objektivizácie majetku na nové regulačné obdobie, teda od roku 2017, využil znalecké skúmanie, ktoré vykonali štyri externé znalecké organizácie, 17 externých konzultantov a do procesu boli zapojení aj zamestnanci úradu.



Kontrola poukazuje aj na narušenie princípov transparentnosti a nezávislosti činnosti úradu. "NKÚ upozorňuje parlament či vládu na skutočnosť, že nezávislosť regulátora je základným princípom, bez ktorého je nemožné, aby ÚRSO riadne plnil zverené úlohy. Národný regulačný orgán musí byť maximálne otvorenou inštitúciou, ktorej rozhodnutia sú transparentné, vecne preukazné a je zabezpečená jeho nezávislá pôsobnosť od akýchkoľvek vedľajších, privátnych záujmov," dodal Papajčík.