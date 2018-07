Klimatizáciu v aute by ste si mali dať skontrolovať aspoň raz ročne

Zanedbaná klimatizácia sa môže stať zdrojom rôznych nečistôt, plesní, húb, baktérií a vírusov, a tak vyvolať silné alergické reakcie – a to nielen u alergikov.

Bratislava 17. júla (TASR) - V letných horúčavách je spoľahlivo fungujúca klimatizácia v automobile veľmi dôležitá. Bez nej, najmä pri dlhých cestách, hrozí cestujúcim dehydratácia, ľahšie podliehajú stresu, stúpa nervozita a klesá koncentrácia.



"Na to, že naša klimatizácia nepracuje ako má, nás môžu upozorniť rôzne typy zápachov, najmä v prvých minútach po zapnutí klimatizácie, alebo slabý účinok klimatizácie, ktorá automobil nedokáže adekvátne vychladiť. Majiteľ auta by si mal dať skontrolovať klimatizáciu aspoň raz za rok. Ideálne je kontrolu klimatizácie spojiť s pravidelnou servisnou kontrolou celého automobilu. Vodič takto ušetrí nielen čas, ale aj peniaze," radí Róbert Hukel, vedúci popredajných služieb v spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.



Ako však upozorňuje, pri dopĺňaní chladiaceho média treba byť veľmi obozretný. Keďže sa používajú dva typy, ktoré sa v žiadnom prípade nemôžu navzájom miešať, je veľmi dôležité, aby sa do auta doplnilo správne médium. Doplnenie chladiaceho média je práca pre odborníkov.



Potrubie klimatizácie a výduchy v kabíne vozidla najefektívnejšie vyčistí ultrazvukový čistiaci prístroj, ktorý zničí plesne aj baktérie. Možno použiť aj sprejové a penové čističe, treba mať však na pamäti, že účinnosť takýchto čistiacich prostriedkov nemusí byť dlhodobá.



"Dôležitou zložkou klimatizácie sú filtre zachytávajúce peľ a prach. Aj tie je vhodné vymieňať len v overených autoservisoch. Pri výmene by sme mali používať správne a originálne peľové filtre, efektívne sú filtre v kombinácii s aktívnym uhlím, ktoré absorbujú ozón a iné škodlivé plyny a znižujú nepríjemné zápachy. Samotná filtrácia je tak oveľa účinnejšia. K najlepším patria tzv. bioaktívne (biogénne) alergénne filtre, ktoré zabraňujú vniknutiu spór húb a aj najmenších alergénov. Vyvarovať by sme sa mali lacným náhradám s papierovými filtrami, ktoré majú nízke absorpčné vlastnosti," uzavrel Hukel.