Klub 500 odmieta návrh odborárov, aby minimálna mzda stúpla na 635 eur

Bratislava 10. júla (TASR) - Klub 500 odmieta návrh Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR, aby minimálna mzda od budúceho roka vzrástla na 635 eur. Podniky už minulosti upozorňovali na to, že minimálna mzda už dávno nie je nástrojom na zlepšovanie situácie nízkopríjmových zamestnancov, ale je prostriedkom na zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu, sociálnej a zdravotných poisťovní, obcí, miest a vyšších územných celkov.



"Odmietame byť neustále len nástrojom na napĺňanie neefektívnych verejných rozpočtov prostredníctvom každoročného zvyšovania daňovo-odvodového zaťaženia. Najnebezpečnejšie na tom je, že sa tak stáva prostredníctvom populistických vyjadrení politikov a odborárov, bez životných skúseností a bez akýchkoľvek analýz vývoja slovenskej a svetovej ekonomiky a zákazkovej náplne podnikov," uviedol v stanovisku pre médiá predseda Klubu 500 Vladimír Soták.



Pri zvýšení minimálnej mzdy o 115 eur podľa Klubu 500 stúpnu celkové osobné náklady o 155 eur, z ktorých zamestnanec dostane 80 eur a štát si zoberie 75 eur. Okrem toho minimálna mzda ako veličina je prepojená na ďalších 42 zákonov a vyhlášok, ktoré priamo zvyšujú náklady podnikov. Minimálna mzda ako hlavný príjem sa týka podľa medializovaných informácií viac ako 100.000 zamestnancov, z ktorých drvivá väčšina sú verejní a štátni zamestnanci, nie zamestnanci priemyselných podnikov. Na vyššie odvody štátnych zamestnancov sa tak podľa Klubu 500 zložia opäť priemyselné podniky a všetci občania Slovenska.



Priemyselných podnikov sa týka najmä nesystémový výpočet príplatkov za prácu v noci, cez víkendy, za prácu v škodlivom prostredí, prípadne mzdových taríf, ktoré sú prepojené na výšku minimálnej mzdy. Práve tieto prepojenia minimálnej mzdy majú fatálny dosah na priemyselné podniky v nepretržitej prevádzke. "Je zarážajúce, že si ani odborári, ani politici neuvedomujú zložitosť roka 2019, v ktorom zamestnávatelia vykazujú poklesy objednávok a výroby v dôsledku globálneho ekonomického spomaľovania. Zjavne im nestačí situácia u najväčšieho zamestnávateľa na východe i západe krajiny. Potrebujú viac takých príkladov," doplnil Soták.



Každý jeden zamestnanec s minimálnou mzdou odvedie podľa aktuálnych návrhov odborárov navyše takmer 19 eur obciam, mestám a vyšším územným celkom. To všetko v situácii, keď za posledných 14 rokov obce a mestá dostali od štátu o 2,4 miliardy eur viac.



Klub 500 preto vyzýva Ministerstvo financií SR, aby predložilo analýzy, na základe ktorých je možné pristúpiť k zvyšovaniu minimálnej mzdy a z ktorých budú zrejmé podmienky a výška prípadného navýšenia. "Vyzývame ďalej predstaviteľov vlády, aby predložili plán opatrení zvyšujúcich efektivitu štátnej správy, znižovania počtu štátnych a verejných zamestnancov minimálne o jednu tretinu, teda na úroveň efektívnych štátnych práv štátov EÚ. Žiadame, aby akékoľvek takéto výdavky v predvolebnom období boli priamo rozpočítavané politickým stranám vo vládnej koalícii do prípadných limitov na predvolenú kampaň," dodal Soták.