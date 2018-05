Klub 500 odmieta obvinenia rezortu financií z klamstva

Tvrdenie, že Slovensko má spomedzi štátov Európskej únie piate najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie je podložené štúdiou Paying Taxes 2018.

Bratislava 17. mája (TASR) - Klub 500 sa ohradzuje voči emotívnym vyjadreniam ministerstva financií a odmieta obvinenia z klamstva. Tvrdenie, že Slovensko má spomedzi štátov Európskej únie piate najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie je podložené štúdiou Paying Taxes 2018, ktorú každoročne publikuje Svetová banka v spolupráci so spoločnosťou PwC. Vyššie zaťaženie majú v EÚ už iba Grécko, Rakúsko, Belgicko a Francúzsko. Reagoval na štvrtkové vyjadrenie rezortu financií výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor, v ktorom bol klub obvinený z klamstva.



Štúdia Paying Taxes z dielne Svetovej banky a PwC porovnáva daňovo-odvodové zaťaženie v 190 krajinách sveta už 12 rokov. Spomedzi krajín Európskej únie má Slovensko v roku 2018 piate najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie. Štúdia odzrkadľuje skutočný objem prostriedkov, ktoré firma odvedie do štátneho rozpočtu a verejných fondov a ako jediná pracuje s relevantnými údajmi vzorovej firmy, ktorá je porovnávaná celosvetovo v rámci jednotlivých krajín.



"Prekvapilo by nás, keby na ministerstve financií tieto čísla nepoznali. Ich neznalosť by bola zarážajúca. Nová daň z poistenia naďalej zvyšuje daňovo-odvodové zaťaženie slovenských firiem, čím oslabuje ich konkurencieschopnosť. Štát nevytvára podmienky na ďalší rast, ale, naopak, neustále zvyšuje dane a odvody, zavádza nové dane, ktoré zamestnancov a firmy na Slovensku čím ďalej tým viac zaťažujú," tvrdí Gregor.