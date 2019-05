Klub 500: Riešením pre zamestnancov v regióne by boli nájomné byty

V novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorú v piatok (10. 5.) Národná rada SR schválila v prvom čítaní, navrhlo podmienky, ktoré zamestnávateľov skôr odrádzajú od výstavby.

Bratislava 13. mája (TASR) – Zamestnancom chýba často motivácia ostať žiť a pracovať v regiónoch. Riešením by podľa Klubu 500 boli štandardné nájomné byty, ktoré by zamestnávatelia mohli budovať a poskytovať zamestnancom a ich rodinám. Médiá o tom v pondelok informoval výkonný riaditeľ tohto združenia vlastníkov a spoluvlastníkov spoločností s viac ako 500 zamestnancami Tibor Gregor.



Podľa združenia však Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR chce povoliť podnikom stavať len ubytovne internátneho typu. V novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorú v piatok (10. 5.) Národná rada SR schválila v prvom čítaní, navrhlo podmienky, ktoré zamestnávateľov skôr odrádzajú od výstavby.



Novela zákona o ŠFRB neuvádza štandardné nájomné byty, ale ubytovne s bunkami, v ktorých budú dve obytné miestnosti a priestor na osobnú hygienu, pripomína združenie. Podľa neho je ďalšie obmedzenie v tom, že o byty sa budú môcť uchádzať väčšou zamestnanci, ktorých príjem do domácnosti nepresiahne 5-násobok životného minima. Tým však budú limitovaní najmä kvalifikovaní zamestnanci, ktorých si chcú zamestnávatelia udržať.



Novela z dielne MDV SR okrem toho podľa Klubu 500 eliminuje aj zamestnávateľov žiadajúcich o úver zo ŠFRB a obmedzuje aj miesta, kde bude možné domy stavať. Zároveň prevádzka, ktorá o takúto štátnu podporu žiada, musí mať minimálne 500 zamestnancov. "Poľnohospodárske podniky často zamestnávajú spolu v rámci jednej skupiny aj 500 a viac ľudí, ale v jednotlivých prevádzkach ich pracuje menej. Aj pre týchto menej zamestnancov je potrebné zabezpečiť adekvátne nájomné bývanie," objasňuje zakladateľ Slovenského farmárskeho družstva Daniel J. Krátky s tým, že toto ustanovenie považujú za diskriminačné.



Klub 500 ďalej uvádza, že zákon v súčasnosti neobsahuje možnosť, aby bol úver poskytnutý spoločnosti zabezpečujúcej výstavbu nájomného bývania, ktorá ho potom prenajme výlučne zamestnávateľovi, pričom zamestnávateľ ubytuje svojich zamestnancov s využitím podnájomníckeho vzťahu. Toto je jedna zo zásadných vecí, ktorú žiadali zamestnávatelia zmeniť. "Veľká časť zamestnávateľov sa chce venovať svojmu hlavnému predmetu podnikania a na stavbu a prevádzku nájomných bytov chce využiť externé firmy. Navrhujeme tiež do zákona doplniť reguláciu trojstranného vzťahu žiadateľ (staviteľ) – zamestnávateľ – zamestnanci," uzatvára výkonný riaditeľ Klubu 500.