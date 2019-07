Klub 500 víta návrh na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane

Klub 500 už viackrát poukazoval na to, že zvyšovanie minimálnej mzdy za súčasných podmienok vôbec nerieši situáciu nízkopríjmových skupín.

Bratislava 3. júla (TASR) - Klub 500 víta navrhované zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z dielne koaličného Mosta-Híd. Návrh novely zákona o dani z príjmov je v súčasnosti v parlamente v druhom čítaní. Podľa zamestnávateľov toto opatrenie prispeje k zníženiu daňovej povinnosti u ľudí, ktorí zarábajú minimálnu mzdu. Klub 500 ale trvá na tom, aby sa nezdaniteľná časť základu dane zvýšila až na úroveň minimálnej mzdy. Zamestnanci by z toho mali oveľa väčší finančný prospech a minimálna mzda by prestala byť nástrojom na zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu.



Vo vyspelých západných ekonomikách sú pritom ľudia s minimálnymi príjmami oslobodení od daní. Na Slovensku je podľa Klubu 500 systém nastavený tak, že z rastu minimálnej mzdy výrazne profituje štát. Z celkového navýšenia osobných nákladov zamestnanca a zamestnávateľa si totiž štát zoberie 48 % a zamestnancovi zostane 52 %. "Ak by bola výška minimálnej mzdy totožná s výškou nezdaniteľnej časti základu dane, bolo by to systémovejšie a spravodlivejšie riešenie. A to ako voči zamestnancom, ktorí by výraznejšie pocítili rast čistých príjmov, tak aj voči zamestnávateľom," vysvetľuje v stanovisku pre médiá výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.



Klub 500 tvrdí, že za posledných 13 rokov posunula vláda cez daň z príjmov fyzických osôb obciam približne 30 miliárd eur. Náklady obcí boli približne 28 miliárd. Viac než dve miliardy eur obciam teda zostávajú ako rezerva. Okrem toho samosprávy vyberajú tiež daň z nehnuteľností, ktorá je ďalším významným príjmom miest a obcí. "V súčasnom systéme financovania miest a obcí Slovenska vidíme rezervy a touto cestou chceme otvoriť diskusiu ohľadom nastavenia spravodlivého a udržateľného systému," priblížil Gregor.



Podľa Klubu 500 je nevyhnutné dôslednejšie doriešiť systém odvodu daní v reálnom mieste bydliska tak, aby sa obmedzila disproporcia medzi platením daní a miestom prevažného využívania verejných statkov zo strany občanov. Iba tak bude systém financovania samospráv spravodlivý a dlhodobo udržateľný.



V súvislosti s úpravou fungovania minimálnej mzdy a nakladania s daňami treba podľa zamestnávateľov zmeniť aj mechanizmus odvodov. Klub 500 sa prikláňa k riešeniu, podľa ktorého by boli zamestnanci poberajúci minimálnu mzdu oslobodení od zdravotných odvodov. Najväčší zamestnávatelia už dlhodobo poukazujú na neustále sa zhoršujúci trend zvyšovania daňovo-odvodového zaťaženia firiem a zamestnancov na Slovensku. "Slovensko má dlhodobo jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení v Európskej únii. Trend v rámci únie je pritom klesajúci. Dôsledkom vysokého daňovo-odvodového zaťaženia sú následné rozhodnutia najväčších zahraničných investorov o znižovaní počtu zamestnancov, prípadne o umiestnení svojich podnikov v krajinách, kde je pre nich podnikanie výhodnejšie," dodal Gregor.