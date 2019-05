Klub 500 žiada rast nezdaniteľnej časti základu dane

Viaceré sociálne opatrenia ako rast minimálnej mzdy, či zvyšovanie príplatkov nie sú podľa Klubu 500 výsledkom komunikácie medzi zamestnávateľmi, odbormi a vládou.

Bratislava 2. mája (TASR) – Klub 500 žiada, aby vláda Slovenskej republiky namiesto zvyšovania príjmov štátneho rozpočtu pod rúškom zvyšovania minimálnej mzdy zvýšila nezdaniteľnú časť základu dane na úroveň minimálnej mzdy a zabezpečila tak rast čistých príjmov všetkých zamestnancov. Najmä tých nízkopríjmových.



Viaceré sociálne opatrenia ako rast minimálnej mzdy, či zvyšovanie príplatkov nie sú podľa Klubu 500 výsledkom komunikácie medzi zamestnávateľmi, odbormi a vládou. Taktiež nie sú výsledkom podrobných analýz a nezohľadňujú ani možnosti, ktoré má ekonomika a zamestnávatelia.



Klub 500 poukazuje na vplyv zvyšovania minimálnej mzdy, keď tvrdí, že pri jej zvýšení na úroveň 630 eur by zamestnanec získal 77 eur v čistom, ale štát na daniach a odvodoch by zinkasoval bezmála 72 eur. "Zvyšovanie minimálnej mzdy je tak hlavne prostriedkom na zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu. Minimálna mzda je naviac prepojená celkovo na 42 zákonov a vyhlášok a od jej výšky je odvodených množstvo ďalších príplatkov, poplatkov a príspevkov so značnými negatívnymi dopadmi na zamestnávateľov," uviedol v stanovisku pre médiá výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.



Zamestnávatelia preto navrhujú, aby sa zvýšila nezdaniteľná časť základu dane na úroveň minimálnej mzdy. Poukazujú pritom na dlhodobo zhoršujúci sa trend zvyšovania daňovo-odvodového zaťaženia firiem a zamestnancov na Slovensku. Trend priemerného daňovo-odvodového zaťaženia v EÚ je pritom klesajúci. Dôsledkom je podľa Klubu 500 znižujúca sa konkurencieschopnosť Slovenska a s tým súvisiace rozhodnutia najväčších zahraničných investorov o znižovaní počtu zamestnancov.