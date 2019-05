Koalícia: Parlament by sa mal sociálnymi opatreniami zaoberať v júni

Strana Most-Híd chce v rámci koaličného balíka ekonomických opatrení presadiť zníženie odvodov, ako aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane pre zamestnancov a živnostníkov.

Bratislava 6. mája (TASR) – Parlament by sa mal balíkom sociálnych opatrení z dielne vládnej koalície zaoberať až na júnovej schôdzi. Dohodli sa na tom lídri Smeru-SD, Mosta-Híd a SNS v pondelok na rokovaní Koaličnej rady.



"Dohodli sme sa na viacerých veciach. Vzhľadom na to, že chceme, čo najmenej zaťažiť štátny rozpočet, tak sa to presúva na júnovú schôdzu. Dovtedy ešte ideme okresať niektoré návrhy, aby vplyv na štátny rozpočet nebol veľký," priblížil po skončení rokovania predseda Mosta-Híd Béla Bugár.



Strana Most-Híd chce v rámci koaličného balíka ekonomických opatrení presadiť zníženie odvodov, ako aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane pre zamestnancov a živnostníkov. "Aktuálne to je, otázna je ale miera, či to bude toľko, alebo to bude menej. Nechceme zanechať štátny rozpočet pre ďalšiu vládu s veľkou dierou," vysvetlil Bugár. Tiež potvrdil, že strany sú ochotné pristúpiť ku kompromisom pri svojich opatreniach. "Dohodli sme sa tak. Ideme rokovať, do júna máme priestor hľadať riešenia, ktoré priveľmi nezaťažia rozpočet a aby aj poslanci, ktorí opatrenia navrhujú, boli spokojní," podotkol Bugár. Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák označil diskusiu na Koaličnej rade za konštruktívnu. "Dohodli sme sa ako podporiť zákony, ktoré pomáhajú ľuďom v dobrých ekonomických časoch a aby nezruinovali štátny rozpočet," potvrdil tiež Bastrnák.



So svojimi návrhmi na zníženie daní prichádza aj SNS, ktorá presadzuje zníženie dane z príjmu právnických osôb, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov či nižšiu daň z pridanej hodnoty pre vybrané druhy potravín. "Všetky opatrenia, ktoré avizovala SNS sa podarili na tejto Koaličnej rade presadiť," doplnil hovorca predsedu parlamentu Tomáš Kostelník.



Strana Smer-SD zase presadzuje zvýšenie rodičovského príspevku či zavedenie desaťdňovej otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa, ako aj zavedenie päťdňového voľna na ošetrenie člena rodiny pre partnera počas obdobia poberania materskej.