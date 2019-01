Kolektívne vyjednávanie neprinieslo posun v mzdách pre železničiarov

Odborové organizácie pôsobiace pri Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR) 11. januára vyhlásili štrajkovú pohotovosť.

Bratislava 16. januára (TASR) – Kolektívne vyjednávanie zatiaľ neprinieslo posun v oblasti mzdového nárastu pre železničiarov. Po utorkovom (15.1.) rokovaní so zamestnávateľom to pre TASR uviedla podpredsedníčka Odborového združenia železničiarov (OZŽ) Darina Fabuľová.



Na rokovaní sa podľa nej dohodlo viacero rozporov, v oblasti miezd však k posunu nedošlo. "Kolektívna zmluva zatiaľ uzatvorená nie je, pokračovať sa bude 23. 1. 2019. Štrajková pohotovosť naďalej trvá," priblížila Fabuľová.



Odborové organizácie pôsobiace pri Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR) 11. januára vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Dôvodom bol prístup zamestnávateľa ku kolektívnemu vyjednávaniu. Chceli upozorniť na "ohrozenie sociálneho zmieru" skončením sa platnosti kolektívnej zmluvy ŽSR na roky 2017 – 2018 dňom 31. decembra 2018 a vydaním jednostranného vnútorného nariadenia generálneho riaditeľa. Týmto nariadením sa podľa odborových organizácií rozhodol autonómne a bez dohody so sociálnymi partnermi garantovať ním vybrané benefity.