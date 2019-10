Kompenzačné príspevky baníkom by mali stáť viac ako 40 miliónov eur

Trenčín 21. októbra (TASR) - Kompenzačný príspevok hornonitrianskym baníkom, ktorí z dôvodu útlmu ťažby prídu o zamestnanie, by mal štát nasledujúcich 14 rokov stáť viac ako 40 miliónov eur. Časť financií na tento účel by mohla zaplatiť Európska únia (EÚ) z globalizačného fondu. Štát by mal dočasne prispievať i na odstupné baníkom.



Kompenzačný príspevok budú baníci dostávať od apríla 2020 do roku 2033. "Najväčšia záťaž na rozpočet by mala byť v roku 2026, keď by to malo byť šesť miliónov eur. Náklady budú od zavedenia postupne rásť, ale po roku 2026 pôjdu zase dole," informoval v pondelok na brífingu v Trenčíne poslanec Národnej rady SR za Smer-SD a predkladateľ návrhu zákona Jaroslav Baška.







"Aj keď sa schválil akčný plán, návrh tohto zákona má zmierniť sociálne aj ekonomické dosahy na ľudí, ktorí prídu o prácu v podzemí. Myslím, že kompenzačný príspevok je veľmi dobre nastavený," skonštatoval predseda Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR Jozef Škrobák.



Baníci dostanú i odstupné, Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) náklady vyčíslili na štyri roky 28 miliónov eur a už teraz avizujú, že na vyplácanie nebudú mať dostatok vlastných finančných prostriedkov. "Predpokladáme, že z časti v krátkej dobe pôjdu na tento účel financie zo štátneho rozpočtu, hlavne po roku 2021 by na to mala prispieť EÚ a nejakým spôsobom štátu refundovať tieto výdavky. A to sa týka aj samotného kompenzačného príspevku, keď by mala ísť značná časť týchto príspevkov z globalizačného fondu," ozrejmil predseda dozornej rady HBP Rastislav Januščák.







HBP už pred časom avizovali, že začali s prepúšťaním zamestnancov. "Na najbližšie roky to bude znamenať dosť výrazné medziročné znižovanie stavov, až do roku 2024 alebo 2025. Už tento rok odíde zhruba 400 zamestnancov, z toho už aj značná časť podzemia. Znižovanie stavov bolo citlivé, boli to ľudia tesne pred dôchodkom alebo mali možnosti iného zamestnania. Vážnejšie to bude počas budúceho roka," avizoval Januščák s tým, že bane dnes zamestnávajú približne 3000 ľudí a minimálne polovicu by si chceli udržať a pokračovať vo víziách transformácie na iný druh zamestnanosti.



Trenčiansky samosprávny kraj zároveň s mestami a rezortom práce pripravuje národný projekt rekvalifikácií pre baníkov. "Mal by byť podaný a schválený do konca tohto roka a začiatkom budúceho roka by mali už byť prvé rekvalifikácie. Baník, ktorý bude chcieť pracovať a nebude chcieť kompenzačný príspevok, bude šesť mesiacov naďalej zamestnancom HBP s plným platom a počas týchto šiestich mesiacov sa bude zúčastňovať rôznych rekvalifikačných kurzov. Budú ho sprevádzať takzvaní tútori, ktorí budú cez tento projekt zamestnaní," priblížil Baška.



Návrh zákona o kompenzačnom príspevku schválila NR SR uplynulý týždeň. Štátna dávka, ktorá sa týka približne 1700 baníkov a bude vyplácaná po dobu jedného roka, bude odstupňovaná podľa počtu odpracovaných rokov v podzemí, baníci na jej získanie budú musieť odpracovať minimálne tri roky a jej najnižšia suma bude 200 eur mesačne počas jedného roka. Novela zákona zároveň zabezpečí garanciu poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Zákon nadobudne účinnosť 1. apríla 2020. Príspevok sa bude každoročne po dohode s rezortom práce valorizovať o životné minimum.