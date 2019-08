Komunálny sektor môže získať na jednu nabíjaciu stanicu až 5000 eur

Cieľom výzvy je podľa SIEA podpora elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

Bratislava 12. augusta (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) organizujú tento týždeň semináre k výzve zameranej na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc, ktoré sa uskutočnia v Bratislave (12. 8.), Banskej Bystrici (14. 8.) a Košiciach (15. 8.).



Cieľom výzvy je podľa SIEA podpora elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. O finančný príspevok môžu požiadať obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie.







"Dnešný seminár je určený pre žiadateľov o podporu na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Výzva bola zverejnená 1. júla s tým, že uzávierka je do 1. októbra. Žiadatelia môžu získať príspevok do výšky 5000 eur. Výzva je určená pre obce, mestá a vyššie územné celky. Žiadosť musia poslať elektronicky. Výzva obsahuje všetky povinné prílohy, ktoré je potrebné, aby žiadatelia doložili," priblížila pre TASR v rámci seminára v Bratislave generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.



Podľa Velickej je zatiaľ záujem komunálneho sektora o podporu dostatočný. "Agentúra poskytuje všetky informácie, ktoré žiadatelia potrebujú doplniť alebo nejakým spôsobom spresniť," upozornila. Celková suma na túto výzvu je podľa jej informácií 500.000 eur, teda malo by z nej byť uspokojených približne 100 žiadateľov.



"Výška podpory je od 2500 eur do 5000 eur na jednu žiadosť, teda na jednu nabíjacie stanicu," dodala Velická. Žiadatelia musia mať 5 % vlastných zdrojov, 95 % nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. Program seminárov k výzve je uvedený na stránke SIEA.