Koncern Hasbro sa vrátil k zisku, výsledky však trhy sklamali

New York 8. februára (TASR) - Americký hračkársky koncern Hasbro sa vo 4. kvartáli vrátil k zisku, z pohľadu upraveného zisku však trhy sklamal. Výsledky negatívne ovplyvnil krach hračkárskej siete Toys "R" Us.



Spoločnosť v piatok uviedla, že za 4. kvartál dosiahla čistý zisk 8,8 milióna USD (7,76 milióna eur), čo na akciu predstavuje 7 centov. V rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala stratu vo výške 5,3 milióna USD (4 centy/akcia).



Upravený zisk, teda bez započítania jednorazových položiek, dosiahol 169,60 milióna USD (1,33 USD/akcia). V období pred rokom to bolo 2,30 USD na akciu. Analytici s poklesom upraveného zisku počítali, predpokladali však, že klesne len na 1,67 USD/akcia.



Čisté tržby klesli o 13 % na 1,39 miliardy USD. Aj v tomto prípade spoločnosť Hasbro výrazne zaostala za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že tržby dosiahnu 1,52 miliardy USD.



"Rok 2018 bol plný otrasov, ovplyvnený bankrotom siete Toys "R" Us a prudkými zmenami v spotrebiteľskom a maloobchodnom prostredí," povedal riaditeľ firmy Brian Goldner. Ako dodal, napriek tomu, že spoločnosť urobila viaceré kroky na zmiernenie nepriaznivých vplyvov, dôsledky krachu hračkárskej siete Toys "R" Us boli v kľúčovom predvianočnom období väčšie, než firma očakávala.



(1 EUR = 1,1345 USD)