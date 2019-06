Koncert Fiat Chrysler stiahol ponuku na fúziu s Renaultom

Taliansko-americký koncern zdôvodnil stiahnutie ponuky tvrdením, že na realizáciu navrhovanej fúzie v súčasnosti neexistujú vo Francúzsku politické podmienky.

Paríž 6. júna (TASR) - Nadnárodný koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) stiahol ponuku na fúziu s francúzskou automobilkou Renault v hodnote 35 miliárd USD (31,29 miliardy eur). Informovala o tom agentúra AFP.



"Stalo sa evidentným, že vo Francúzsku v súčasnosti neexistujú politické podmienky na to, aby sa mohlo pristúpiť k takémuto zlúčeniu," uvádza sa vo vyhlásení FCA vydanom v stredu večer.



Fúzia by sa mohla realizovať len v prípade, ak by taliansko-americká automobilka vyriešila súvisiace sporné body s francúzskou vládou v otázke vplyvu francúzskej vlády na budúcu kombinovanú spoločnosť FCA-Renault. Takýto kompromis by umožnil predstavenstvu spoločnosti Renault, aby schválilo rámcovú dohodu, ktorou by sa začal dlhý proces úplnej fúzie.



Francúzska vláda je najväčším akcionárom Renaultu s 15-percentným podielom v tejto automobilke. Obom stranám sa tento týždeň podarilo dospieť ku predbežnej kompromisnej dohode, ktorá však spory napokon nevyriešila. Predstavenstvo Renaultu, ktoré zasadalo v stredu večer, rozhodnutie vo veci na žiadosť francúzskej vlády odložilo, uviedla agentúra AP.