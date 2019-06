Koncom týždňa budú opäť rokovať Japonsko a USA o vzájomnom obchode

Motegi informoval, že vo štvrtok 13. júna sa stretne s americkým obchodným splnomocnencom Robertom Lighthizerom vo Washingtone v rámci ďalšieho kola obchodných rokovaní.

Tokio 11. júna (TASR) - Japonsko a Spojené štáty budú koncom týždňa pokračovať v rokovaniach o vzájomnom obchode. Oznámil to v utorok japonský minister hospodárstva Tošimicu Motegi.



Motegi informoval, že vo štvrtok 13. júna sa stretne s americkým obchodným splnomocnencom Robertom Lighthizerom vo Washingtone v rámci ďalšieho kola obchodných rokovaní. Japonsko je jednou z krajín, s ktorou majú USA vysoký obchodný deficit, čo chce americký prezident Donald Trump čo najskôr zmeniť. Podľa Washingtonu dosiahol vlani schodok USA voči Japonsku v obchode s tovarom 67,6 miliardy USD (59,82 miliardy eur).



Na návšteve Japonska koncom mája Trump vyhlásil, že dúfa v skoré uzatvorenie obchodnej dohody, pričom naznačil, že by to mohlo byť v auguste. Motegi však už vtedy naznačil, že k takému skorému uzatvoreniu vzájomne výhodnej dohody pravdepodobne nedôjde.



(1 EUR = 1,1301 USD)