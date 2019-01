Koncom vlaňajška rástol na Slovensku dopyt firiem po úveroch

V prípade domácností sa dynamika rastu úverov zmiernila, dôvodom sú opatrenia, ktoré začali platiť, aby sa zadlžovanie ľudí spomalilo.

Bratislava 31. januára (TASR) - Koncom minulého roka na Slovensku naďalej pretrvával pozitívny vývoj v úverovaní firiem. Podľa analytikov Národnej banky Slovenska (NBS) to naznačuje zvýšenie ich investičného dopytu. V prípade domácností sa dynamika rastu úverov zmiernila, dôvodom sú opatrenia, ktoré začali platiť, aby sa zadlžovanie ľudí spomalilo.



V decembri 2018 úvery súkromnému sektoru medzimesačne vzrástli o 0,1 %. Medziročná dynamika sa výraznejšie spomalila na 9,5 %. Úvery domácnostiam spomalili medzikvartálny rast na 2,1 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom kvartáli rástli 2,7-percentným tempom. "Postupne sa ochladzuje dopyt po úveroch po prijatí striktnejších opatrení. Dokumentuje to aj dotazník o vývoji ponuky a dopytu na trhu úverov, v ktorom banky vnímali v 4. štvrťroku nižší dopyt domácností po úverových zdrojoch," doplnili analytici NBS. Úrokové sadzby však naďalej zostávajú na nízkej úrovni a podporujú zadlžovanie domácností.



Úvery nefinančných spoločnostiam sa vyvíjali v poslednom štvrťroku priaznivo. Medzikvartálny rast sa mierne zrýchlil z 0,9 % v 3. kvartáli na 1,8 % v 4. kvartáli, čo znamenalo zvyšujúci sa dopyt po úveroch zo strany firiem. Potvrdzuje to aj vnímanie bánk. "Firmy čerpali najmä dlhodobé úvery, ktoré boli hlavným zdrojom rastu úverových aktivít. Naznačuje to, že v závere minulého roka sa investičný dopyt pozviechal po slabšom vývoji v 3. štvrťroku," dodali analytici NBS.