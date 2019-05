Kontaminácia ohrozujúca zdravie sa pri výstavbe D4 a R7 nepotvrdila

Aby bolo možné tieto výsledky definitívne potvrdiť a určiť rozsah problému, je podľa rezortu nutné urobiť dodatočné odbery vzoriek a ďalšie testy. Začne sa s nimi v piatok.

Bratislava 16. mája (TASR) - Testy zeminy v násypoch vznikajúceho bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, nepotvrdili kontamináciu, ktorá by ohrozovala zdravie ľudí. TASR o tom informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR s tým, že analýza však preukázala použitie materiálov, ktoré nie sú v súlade so stavebnými predpismi.



Aby bolo možné tieto výsledky definitívne potvrdiť a určiť rozsah problému, je podľa rezortu nutné urobiť dodatočné odbery vzoriek a ďalšie testy. Začne sa s nimi v piatok (17. 5.). "Aj keď sa zatiaľ nepotvrdilo znečistenie, ktoré by ohrozovalo zdravie ľudí alebo vodných živočíchov, nechali sme všetko ešte dôkladnejšie preveriť. Ak sa potvrdia podozrenia, ktoré máme, že materiál použitý v násypoch nebol ten, čo je dovolený, bude ho musieť koncesionár na vlastné náklady odniesť a použiť nový," povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd).



Okrem podrobnejších testov iniciuje rezort dopravy aj kontroly Inšpekcie ministerstva životného prostredia a Štátneho stavebného dozoru a chce úzko spolupracovať s políciou, ktorá sa týmito podozreniami tiež zaoberá. Po dokončení dodatočných testov bude podľa ministerstva možné zverejniť hodnotiacu správu.



Rezort dopravy odobral pred niekoľkými týždňami zo stavby D4 a R7 vlastné kontrolné vzorky pôdy, a to pre podozrenia, že sa na stavbu používa kontaminovaná zemina alebo stavebný odpad. Ministerstvo dopravy v marci i apríli pre TASR uviedlo, že za výstavbu je v zmysle zmluvy plne zodpovedný koncesionár, ktorý musí postupovať v súlade s platnými predpismi. Ako tvrdí, za dohľad nad dodržiavaním zákonov, noriem a predpisov zodpovedá nezávislý dozor. "Dnes existuje podozrenie, že nezávislý dozor si neplní svoju základnú povinnosť a nekontroluje výstavbu tak, ako má," skonštatovalo nedávno ministerstvo. Taktiež deklarovalo, že ak dozor naozaj zlyhal, vyvodí "vážne dôsledky".



Výstavba nultého bratislavského obchvatu (D4 a R7) spĺňa podľa spoločnosti D4R7 Construction zodpovednej za stavbu vysoké kvalitatívne štandardy a všetky právne požiadavky. Podozrenia o tom, že sa pri výstavbe používa nevhodný materiál a kontaminovaná zemina, považuje firma za dezinformačnú kampaň. "Na výstavbu diaľnice sa nepoužil kontaminovaný ani nevhodný materiál. Spoločnosť D4R7 bude nasledujúcich 30 rokov zodpovedať za všetky konštrukčné chyby na diaľnici, preto má veľký záujem o rýchle objasnenie všetkých nepodložených obvinení a úzko spolupracuje so zodpovednými štátnymi orgánmi a políciou," informovala o tom v apríli spoločnosť.



Polícia však koncom marca zasahovala na viacerých miestach Bratislavského kraja a dôvodom bola environmentálna trestná činnosť. Súvisieť mala práve s podozreniami, že sa na stavbu D4 a R7 používa kontaminovaná zemina alebo stavebný odpad. Polícia v apríli pre TASR priblížila, že v tomto prípade sa vedie trestné stíhanie vo veci zločinu ohrozenia a poškodenia životného prostredia a vo veci zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi. V marci polícia informovala o tom, že vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči jednej fyzickej osobe M. J. H. a jednej právnickej osobe, bratislavskej spoločnosti s ručením obmedzeným pôsobiacej v stavebníctve, z trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia.