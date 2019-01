Kontrolný úrad našiel nedostatky v diaľničnej spoločnosti a ZSSK

Najväčšie zvýšenie v čerpaní verejných prostriedkov predstavovali v prípade diaľničnej spoločnosti podľa NKÚ právne služby, ktoré boli oproti roku 2014 zvýšené o 394 % na sumu 1,44 milióna eur.

Bratislava 18. januára (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) čerpala v roku 2017 verejné prostriedky na vybrané oblasti služieb vo výške 2,5 milióna eur, čo predstavovalo oproti predchádzajúcemu roku nárast o 90 %. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zasa čerpala v roku 2017 na vybrané oblasti služieb 946.000 eur, čo je o 65 % prostriedkov viac ako v roku 2014. Uviedol to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vo svojej správe o kontrolách za uplynulý polrok. Zároveň identifikoval viaceré nedostatky týchto organizácií pri nakladaní s verejnými financiami.



"Kontrolóri zistili, že diaľničná spoločnosť si okrem iného objednala dve právne analýzy súvisiace s možným spojením NDS a Slovenskej správy ciest, ako aj NDS a Technickej obnovy a ochrany železníc. Diaľničnej spoločnosti pritom muselo byť známe, že spojenie rozpočtovej organizácie a akciovej spoločnosti neumožňuje zákon," skonštatoval kontrolný úrad s tým, že NDS si tiež objednala dve odborné analýzy od Výskumného ústavu dopravného v Žiline pre identický úsek diaľnice D1, pričom prakticky využila len jednu. Viacero kritických miest identifikovala kontrolná inštitúcia napríklad aj pri poskytovaní služieb súvisiacich s elektronickými diaľničnými známkami.



Diaľničná spoločnosť si podľa hovorkyne Michaely Michalovej objednala analýzy pre zlúčenie so Slovenskou správou ciest ako aj Technickou obnovou a ochranou železníc samostatne, pretože ide o dve absolútne rozdielne firmy, predovšetkým pokiaľ ide o ich právnu formu. "Zlúčenie NDS s Technickou obnovou a ochranou železníc je podľa analýzy k dnešnému dňu zrealizované. Analýza zlučovania so Slovenskou správou ciest potvrdila potrebu zmeny legislatívneho prostredia," priblížila v reakcii pre TASR Michalová.



NDS súčasne pripomenula, že kontrolný úrad pozitívne ohodnotil zavedenie elektronickej diaľničnej známky. "Nová kvalita elektronickej diaľničnej známky a jej kontrola spolu s elektronickým výberom mýta dosiahli v roku 2017 úroveň 200 miliónov eur, ktorá temer pokrýva náklady na údržbu a obnovu existujúcej diaľničnej siete," uviedla hovorkyňa.



ZSSK zasa podľa NKÚ vynaložila najvyššie výdavky na poradensko-konzultačné služby, ktoré v kontrolovanom období rokov 2014 – 2017 vzrástli o 57 % na sumu 835.000 eur.



Podľa ZSSK naozaj vzrástli výdavky o 57 %, zároveň však vzrástol aj objem čerpaného nenávratného finančného príspevku o takmer viac ako sto miliónov eur a množstvo zazmluvnených projektov narástlo o 450 %. Ide pritom iba o projekty z operačného programu Doprava. Súčasťou zmlúv v rokoch 2014 – 2017 boli podľa ZSSK aj prípravné práce na ďalšie projekty operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 2014 – 2020.



Nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami identifikovali kontrolóri napríklad pri obstaraní právnej analýzy súvisiacej s bezplatnou prepravou poskytovanou osobnou železničnou dopravou pre vybranú skupinu občanov za približne 18.000 eur. "Kontrolný úrad pritom upozorňuje aj na fakt, že totožnú analýzu si nechalo vyhotoviť v roku 2014 i ministerstvo dopravy a za jej vyhotovenie zaplatilo viac ako 73.000 eur," zdôraznil NKÚ.



ZSSK boli podľa hovorcu Tomáša Kováča po zverejnení zámeru o zavedení bezplatnej prepravy doručené dve stanoviská relevantných advokátskych kancelárií, podľa ktorých mal spôsob zavedenia takejto prepravy narúšať hospodársku súťaž a súčasne malo ísť o nedovolenú štátnu pomoc. "ZSSK mala teda závažný a rozumný dôvod opätovne sa vysporiadať so skutočnosťami uvádzanými vo vyššie uvedených právnych stanoviskách," skonštatoval s tým, že o vypracovaní obdobnej analýzy na MDV spoločnosť nemala informáciu.



Viaceré nedostatky odhalil kontrolný úrad aj pri zazmluvňovaní či pri poradensko-konzultačných službách súvisiacich s prípravou projektov financovaných z európskych fondov. "Kontrolný úrad na základe zistení konštatoval, že vynakladanie prostriedkov zo strany ZSSK bolo vo viacerých prípadoch netransparentné, neboli dodržané základné princípy hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami," zdôraznil kontrolný úrad, podľa ktorého by zároveň NDS aj ZSSK mali viaceré odborné analýzy vykonávať prostredníctvom svojich odborných útvarov, mali by ich teda zabezpečovať interní zamestnanci.



"ZSSK v súčasnosti pripravuje, realizuje alebo monitoruje projekty v hodnote investičných výdavkov v sume takmer 1 miliardy eur. Momentálne máme takmer 30 projektov, ktoré sú buď v monitorovacom období, implementácii, resp. v príprave na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok," reagoval Kováč s tým, že projekty a ich nárast nie je možné predvídať, a tak nie je možné mať trvalo zamestnaných odborníkov, ktorí by takýto nárast okamžite kvalifikovane pokryli.