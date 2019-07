Kórejčania v českých nehnuteľnostiach preskočili Nemcov aj Američanov

Medzi najnovšie kórejské investície patrí nové administratívne centrum Main Point Pankrác v Prahe 4.

Praha 21. júla (TASR) - Mohutný nástup kórejských investorov na trh českých komerčných realít prekreslil podobu investičného trhu. Kórejčania sa na celkovom investovanom objeme v 1. štvrťroku podieľali až 32 %. Kupcom z ázijskej krajiny ide najmä o moderné kancelárske centrá.



Ako uviedol server e15.cz, tradične silné nemecké a americké fondy zostali so 7-percentným, respektíve 10-percentným podielom ďaleko za kórejskými konkurentmi. Poukázali na to údaje poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield.



"Kórejské akvizície sú dotované bankami, ktoré zabezpečujú menové riziko eura oproti kórejskej mene výhodne pre tamojšieho investora. Navyše, je tu stále zaujímavá prémia vo výnosoch z nehnuteľností medzi strednou a západnou Európou," vysvetlil nástup Kórejčanov Tomáš Jandík z predstavenstva fondu Reico Českej sporiteľne.



Medzi najnovšie kórejské investície patrí nové administratívne centrum Main Point Pankrác v Prahe 4. Juhokórejskí investori v českej metropole kúpili tento rok aj administratívne komplexy Waltrovka a Rustonka.



Objem investícií do českých podnikateľských nehnuteľností predstavoval za 1. polrok 1,7 miliardy eur. Konzultanti z Cushman & Wakefield očakávajú, že za celý rok 2019 by sa v Česku mohli do komerčných realít investovať viac než 3 miliardy eur.