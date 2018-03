Kórejská divízia automobilky General Motors nevylučuje bankrot

Automobilka plánuje predložiť juhokórejskej vláde do 20. apríla plán reštrukturalizácie, ktorý jej umožní získať úver od štátnej rozvojovej banky KDB.

Soul 27. marca (TASR) - Spoločnosť GM Korea, stratová juhokórejská divízia americkej automobilky General Motors (GM), oznámi bankrot, ak tamojšie odbory do 20. apríla neschvália program reštrukturalizácie. Ten počíta so znížením pracovných nákladov.



Automobilka plánuje predložiť juhokórejskej vláde do 20. apríla plán reštrukturalizácie, ktorý jej umožní získať úver od štátnej rozvojovej banky KDB. Aby však firma mohla plán predložiť, najskôr s ním musia súhlasiť odbory.



GM Korea potrebuje do konca apríla získať okolo 600 miliónov USD (483,44 milióna eur). Spoločnosť čoskoro uzatvorí jeden zo svojich závodov, okrem neho má však v Južnej Kórei ešte ďalšie tri a ak má v krajine zostať, potrebuje podporu od vlády a ústupky odborov.



"Naša situácia, čo sa týka likvidity, je vážna. Ak nedostaneme ďalšie financie od materskej spoločnosti a KDB, nebudeme schopní uhradiť záväzky splatné v mesiaci apríl," uviedli zástupcovia GM Korea. KDB kontroluje v GM Korea 17-% a americká automobilka 77-% podiel. Zvyšok má pod kontrolou čínsky partner GM, automobilka SAIC Motor.



(1 EUR = 1,2411 USD)