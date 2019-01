Košické letisko malo v roku 2018 nárast cestujúcich o vyše 9 %

Ako ďalej informovalo letisko, na pravidelných linkách bolo vlani prepravených 369.973 cestujúcich a charterové lety využilo 169.579 dovolenkárov.

Košice 15. januára (TASR) - Košické letisko hodnotí rok 2018 ako mimoriadne úspešný. Jeho bránami prešlo celkovo 542.026 vybavených cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 9,12 %. Len druhýkrát v histórii sa letisku Košice podarilo prekročiť hranicu pol milióna cestujúcich.



Ako ďalej informovalo letisko, na pravidelných linkách bolo vlani prepravených 369.973 cestujúcich a charterové lety využilo 169.579 dovolenkárov. "Práve letná charterová sezóna predstavuje jeden z najvýraznejších míľnikov roka, keďže bola pre košické letisko historicky jednoznačne najúspešnejšia s výrazným medziročným nárastom až 39,90 %," informovala TASR za letisko Jana Tomková. Všetky charterové lety počas roka využilo 31,30 % z celkového počtu cestujúcich.



Ďalšou významnou udalosťou roka bolo spustenie dvoch nových leteckých spojení do Düsseldorfu a Mníchova, ktoré od konca októbra prevádzkuje spoločnosť Eurowings. Išlo o dôsledok úspechu letiska v súťaži "Vote and Fly".



"Som veľmi rád, že môžeme opäť bilancovať mimoriadne úspešný rok letiska Košice. Vyzdvihnúť chcem najmä historicky výrazne najsilnejšiu letnú dovolenkovú sezónu a fakt, že sa nám podarilo zmobilizovať celé východné Slovensko a uspieť v súťaži Vote and Fly spoločnosti Eurowings, vďaka čomu sa od októbra z Košíc lieta pravidelne do Düsseldorfu i do Mníchova. Pre náš región a jeho neustále napredovanie je mimoriadne dôležitá letecká dostupnosť z celého sveta, ktorú v roku 2018 zabezpečovalo až šesť sieťových leteckých dopravcov," uviedol výkonný riaditeľ letiska Michael Tmej.



V roku 2018 muselo košické letisko čeliť aj nepriaznivým okolnostiam. Spoločnosť Wizz Air na základe zmeny vo svojej stratégii zrušila v máji svoju základňu v Košiciach (jedinú na Slovensku) a s ňou aj tri pravidelné linky do destinácií Doncaster Sheffield, Kolín nad Rýnom a Tel Aviv. Wizz Air naďalej lieta z Košíc do Londýna a na túto linku využíva najväčšie lietadlo, aké kedy lietalo do Košíc na pravidelnej linke, a to 230-miestny Airbus A321. V decembri 2018 České Aerolínie oznámili, že rušia spojenie Košice – Bratislava. Posledný let na tejto dlhoročne prevádzkovanej linke sa konal 11. januára 2019.



Počas letnej sezóny 2018 bolo z a na letisko Košice vypravených spolu 591 charterových letov v rámci 19 destinácií v desiatich krajinách. Prvý charter smeroval do Hurgady už 25. mája a posledný letel opäť do Hurgady, a to 3. novembra. Sezóna teda trvala výrazne dlhšie ako v prechádzajúcich rokoch. Najnavštevovanejšími destináciami boli turecká Antalya, bulharský Burgas a egyptská Hurgada.



Ku koncu roka 2018 bolo z Košíc v ponuke osem celoročných pravidelných destinácií (Viedeň, Praha, Bratislava, Varšava, Istanbul, Londýn Luton, Düsseldorf a Mníchov) do siedmich krajín. Košické letisko tak umožňuje cestujúcim odletieť až do vyše 500 destinácií po celom svete s jediným prestupom prostredníctvom svojich partnerov Austrian Airlines, České Aerolínie, Poľské Aerolínie LOT, Turkish Airlines, Wizzair a Eurowings. V tomto roku pribudne letecká spoločnosť Ryanair, ktorá od 2. apríla začne trikrát týždenne prevádzkovať priame letecké spojenie Košice – Londýn Southend.