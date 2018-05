U. S. Steel Košice ďalej prijíma zamestnancov z radov študentov

Pred niekoľkými mesiacmi podobné zmluvy s vedením U. S. Steel Košice podpísalo aj 42 žiakov Strednej odbornej školy Košice-Šaca a Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach.

Košice 7. mája (TASR) - Spoločnosť U. S. Steel Košice pokračuje v prijímaní ľudí z radov študentov. Dvadsať vybraných študentov Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) v pondelok podpísalo zmluvy o budúcej pracovnej zmluve so zástupcami hutníckej spoločnosti. TASR o tom informoval hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača.



Ako uviedol, boli medzi nimi aj študenti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach (FMMR). Všetci budúci hutníci, strojári, ekonómovia, energetici či IT špecialisti v minulosti absolvovali firemný program celoročnej stáže v podniku.



Pred niekoľkými mesiacmi podobné zmluvy s vedením U. S. Steel Košice podpísalo aj 42 žiakov Strednej odbornej školy Košice-Šaca a Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach.



"Ste jedni z najlepších a práve preto sa vám dnes dostáva tejto príležitosti," povedal študentom prezident spoločnosti U. S. Steel Košice Scott Buckiso. "Teším sa, že v blízkej budúcnosti budem môcť sledovať váš rozkvet ako zamestnancov našej spoločnosti a vítam príležitosť, že vám môžeme ponúknuť dlhú a prosperujúcu kariéru. Verím, že prispejete k úspechu U. S. Steel Košice," doplnil.



Desať budúcich absolventov TUKE bude zastávať rôzne pozície vo výrobnej sfére v oblasti energetiky, dopravy, spoľahlivosti zariadení, ale tiež v prevádzkach studenej i teplej valcovne.



Druhá desiatka nájde uplatnenie vo sfére obchodu a predaja, financií, výskumu a vývoja, a takisto v oblasti ľudských zdrojov či bezpečnosti práce a priemyselnej hygieny. Podmienkou získania zamestnania je však podľa Baču ešte úspešné ukončenie univerzitného štúdia.



"Je to pre nás všetkých skvelý deň. Je to niečo ako nový štart. Už to nebude len o knihách a nekonečnom štúdiu, ale budeme sa môcť zapojiť do skutočného života v skutočnej firme," povedal študent Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE Radoslav Petro.



"TUKE vždy bola a bude inštitúciou, ktorá sa usiluje dať študentom nielen vzdelanie, ale aj komplexný servis a pomôcť im dosiahnuť dobré zamestnanie, ktoré zodpovedá ako ich vzdelaniu, tak aj predstavám. Som veľmi rád, že vám spoločnosť U. S. Steel Košice ponúkla možnosť získať skúsenosti z praxe, ale aj možnosť získať pracovné pozície. Dúfam, že takáto spolupráca bude pokračovať i naďalej," uviedol prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer.